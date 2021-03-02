Известный украинский актер Иван Марченко умер. За два дня до смерти артисту исполнилось 44 года.

Иван Марченко умер 1 марта, о смерти актера сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio.

— Друзья! После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать, — написано в публикации.

Известно, что Марченко на протяжении пяти лет боролся с раком костей. Артист перенес операцию, однако болезнь снова вернулась.

Наиболее известные работы актера — роли в картинах Сваты-6, Возвращение Мухтара, Ментовские войны. Одесса, Женский доктор, Время грехов, Последний кордон и другие.

Умерла экс-участница группы Little Big

Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла. Тело девушки обнаружили в ее квартире в Петербурге на Рыбацком проспекте.

Вскрытие показало, что 38-летняя девушка умерла из-за кардиомиопатии — заболевания сердечной мышцы, ведущего к развитию нарушений ритма сердца или хронической сердечной недостаточности.

Фото: Иван Марченко