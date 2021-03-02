Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил необычную коллекцию одежды в стиле 90-х в первый день весны 2021 года.

Громким финалом недели моды в Милане стало яркое шоу Dolce & Gabbana с использованием роботов, которые “шагали” по подиуму вместе с моделями.

Идеей коллекции стала песня Barbie girl 1997 года в исполнении музыкальной группы Aqua.

Реальность текстов Aqua стала предшественником социальных сетей и их анимированных цифровых истин.

В 1998 году Dolce & Gabbana одели участников группы для церемонии вручения награды World Music Awards, заключив контракт с этой диковинной группой, которая была очень популярна среди молодежи десятилетия.

Спустя 25 лет дизайнеры посвящают свои коллекции электронным девочкам и мальчикам из TikTok.

Новая осенняя коллекция представлена со всеми искусственными цветами, текстурами и цифровыми функциями.

Это киберсубкультура, живущая в виртуальной реальности, о которой когда-то мечтала Aqua.

Шоу было охвачено архивными воспоминаниями того времени: современные электронные дети выражают ностальгию по эпохе моды, которую они никогда не испытывали.

Стефано Габбана сказал, что молодые люди умоляли дизайнеров вернуться к своей фирменной сексуальности 90-х. В этом сезоне они наконец сдались.

— Но отправная точка другая. Сегодня “сексуальный” — это то же слово, но с другим значением. В 90-е вы одевались сексуально для других. Теперь молодое поколение одевается сексуально для себя, потому что им это нравится. Это своего рода новый гедонизм, — сказал Габбана.

Новая коллекция создавалась совместно с Istituto Italiano di Tecnologia.

Робот также показан в промо-фильме, где дизайнеры научили его рисовать эскизы платьев — явный призыв к цифровым поколениям не забывать о ценности ручного труда.

Габбана также прокомментировал главный посыл новой коллекции.

— Эта коллекция была скорее комментарием к нашей цифровой жизни — социальной лупой — чем буквальным предложением, — заявил Габбана.

Фактически, дизайнеры использовали технологическую эволюцию для разработки настоящих, тактильных тканей, а также смешали шерсть с пластиком и веганскими вещами.

Модели носили очки с прозрачным козырьком: мир, навсегда видимый через фильтр.

Эко-коллекция от Вивьен Вествуд

Британский дизайнер Вивьен Вествуд создала новую экологическую коллекцию для своего бренда. В феврале 2021 осенне-зимняя линейка одежды бренда Vivienne Westwood была пошита из переработанных материалов и тканей, которые остались от предыдущих fashion-коллекций. Британский бренд присоединяется к мировому тренду на осознанную моду — использование эко-материалов для пошива одежды.

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