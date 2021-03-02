Российской актрисе театра и кино Розе Хайруллин запретили въезд в Украину на 3 года из-за незаконного посещения Крыма.

Также ее оштрафовали за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию.

Заслуженная артистка РФ прилетела в Украину рейсом из Минска, чтобы принять участие в киносъемках. Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев выяснили, что женщина находилась в Крыму незаконно.

Роза Хайруллина объяснила, что украинский полуостров посещала с частным визитом весной 2020 года. К месту назначения добиралась самолетом.

Однако пограничники зафиксировали и другие визиты россиянки в Крым.

Сейчас актриса покинула пределы Украины обратным рейсом до Беларуси.

Запрет на въезд в Украину Глафире Тархановой

В начале февраля украинские пограничники объявили запрет на въезд в Украину Глафире Тархановой. Актриса ехала в Крым на съемки российского сериала Непотопляемая, в котором играет главную роль.

Сотрудники Госпогранслужбы остановили звезду в аэропорту Борисполь, куда она прилетела из Стамбула.