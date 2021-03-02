Интервью Михаила Заливако — ВИДЕО

Бизнесмен и главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако поделился своим видением сильного мужчины и признался, почему решил участвовать в шоу.

В откровенном интервью проекту Сильный от создателей шоу Холостяк Михаил Заливако рассказал, что у него всегда были прекрасные отношения с родителями и он никогда не имел от них тайн.

— Два важных качества, которые они в меня заложили, это честь и достоинство. Как и все дети, я, конечно, шкодил. Но чтобы предать кого-то, обмануть, элементарно не поздороваться со старшими – такого не было. Со мной всегда общались, как со взрослым, и все объясняли.

Это классно, когда с ребенком разговаривают, а не просто говорят, как надо делать. Мне всегда давали возможность самому принять решение. А поскольку я с раннего возраста занимался спортом, в моем воспитании присутствовала еще и дисциплина.

Михаил рассказал, что часто сталкивается со стереотипами в свой адрес и чаще всего они касаются одежды.

— У меня розовых футболок, наверное, штук 20 в гардеробе. Мне нравятся яркие вещи. И я не понимаю, в чем проблема при выборе цвета? Стереотип о том, что мужчина не должен носить розовое, показывает лишь то, что ребенку в детстве не объяснили, что цвет одежды не имеет никакого отношения к тому, какой ты человек.

Главный герой шоу Холостяк 11 отметил, что он посещал психолога, ведь есть вопросы, на которые человек не может самостоятельно найти ответы.

— В суете я часто себя не слышу. Мне важно иногда побыть наедине с собой, подумать о том, действительно ли я делаю что-то потому, что хочу, а не потому, что надо. Был момент, когда я старался до последнего не говорить близким, что мне плохо. Мне не хотелось, чтобы кто-то думал, что у меня что-то не получается. У меня ведь должно быть все классно, я не могу отступиться.

Это я тоже прорабатывал с психологом. Она мне сказала очень хорошую фразу: “Ты же понимаешь, что ты стоишь по центру, а вокруг тебя находятся люди. Невозможно быть повернутым лицом ко всем сразу”. Это нужно просто принять. Я понял, что это нормально, когда ты ошибаешься и у тебя что-то не получается.

Михаил рассказал, что в его понимании, сильный мужчина — он понимающий, принимающий и отдающий.

— И хоть мужчины склонны больше анализировать, а не проявлять чувства, мне бы хотелось это изменить. Зачем стесняться чувств, если они есть? Человек не всегда испытывает счастье или радость. Есть еще обида и разочарование. И все это тоже нужно проживать. Стесняться своих чувств – глупо. Ведь таким образом мы устанавливаем в себе определенные границы, и наша жизнь становится невкусной. А для того, чтобы невкусно жить, у нас слишком мало времени.

Также Заливако поделился, что на проект Холостяк он пришел с верой в то, что действительно сможет встретить здесь свою вторую половинку.

— У меня нет цели прикольно провести здесь время или стать популярным. И я, правда, очень доволен тем, что происходит в Холостяке. Тот результат, который я здесь могу получить, а именно отношения после проекта, намного важнее.

Премьера 11 сезона шоу Холостяк состоится уже в эту пятницу, 5 марта, на телеканале СТБ.

Проект #Сильный — это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций.

Участниками кампании стали 14 мужчин, которые своим примером разрушают гендерно обусловленные стереотипы общества.

Александр Эллерт о гендерных стереотипах

Победитель романтического реалити Холостячка на телеканале СТБ Александр Эллерт рассказал о гендерных стереотипах, своем детстве и хейте общества.

Эллерт отметил, что уже давно пора отходить от стереотипов и прекращать ими жить. Он отметил, что в современном мире существует много стереотипов о сильных мужчинах, однако они также могут плакать и быть сентиментальными. По его словам, не нужно держать эмоции в себе.