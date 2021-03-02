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Олександра Ватаманюк |

Откровенность без границ: беременная Ратаковски поразила новыми фото (18+)

Известная американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась фотографией, на которой запечатлена обнаженной на девятом месяце беременности.

емілі ратоквські

На этот раз модель поделилась максимально откровенными снимками, где едва прикрыты интимные места.

В своем Instagram Эмили опубликовала три серии обнаженных фотографий, которые потрясли подписчиков. За 2 часа пост набрал более 1 млн лайков.

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Внимание подписчиков на этот раз приковали не только внешний вид модели и беременность, а неожиданная откровенность.

Поклонники никак не могут дождаться, когда Эмили станет мамой.

Halsey беременна первенцем

Американская певица Halsey объявила о своей беременности. Певица ждет своего первенца.

Радостную новость она рассказала в своем Instagram.

Серию фотографий с беременным животиком Halsey подписала словом Сюрприз.

Артистка отметила на снимке своего бойфренда, сценариста Алева Айдына.

Фото: Эмили Ратаковски

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