Известная американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась фотографией, на которой запечатлена обнаженной на девятом месяце беременности.
На этот раз модель поделилась максимально откровенными снимками, где едва прикрыты интимные места.
В своем Instagram Эмили опубликовала три серии обнаженных фотографий, которые потрясли подписчиков. За 2 часа пост набрал более 1 млн лайков.
Внимание подписчиков на этот раз приковали не только внешний вид модели и беременность, а неожиданная откровенность.
Поклонники никак не могут дождаться, когда Эмили станет мамой.
Halsey беременна первенцем
Американская певица Halsey объявила о своей беременности. Певица ждет своего первенца.
Радостную новость она рассказала в своем Instagram.
Серию фотографий с беременным животиком Halsey подписала словом Сюрприз.
Артистка отметила на снимке своего бойфренда, сценариста Алева Айдына.
Фото: Эмили Ратаковски