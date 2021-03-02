Украинская певица Злата Огневич поделилась подробностями своей личной жизни и рассказала, что должен сделать мужчина, чтобы привлечь ее внимание.

В новом выпуске YouTube-шоу Слава + исполнительница призналась, что сейчас у нее нет парня, а этот вопрос интересует всех, кто ее окружает.

— У меня нет парня. Я не люблю заводить отношения просто ради того, чтобы они были, — сказала певица.

На вопрос, что нужно сделать мужчине, чтобы привлечь ее внимание, Огневич ответила, что сперва ей нужно почувствовать человека душой.

— Много мужчин в мире. Но хочется ощутить родство душ, чтобы при виде него бабочки в животе летали и огонь горел. Вот такой мне нужен мужчина, — сказала Огневич.

По словам исполнительницы, она встречалась с парнями разных типажей, поэтому определенная внешность не имеет никакого значения. Также Огневич рассказала, что ее любимый актер и киногерой — Бредли Купер.

Что касается известных украинских мужчин — Злата призналась, что еще со школы была поклонницей группы Океан Эльзы и ей очень нравился Святослав Вакарчук. Певица пошутила, что если бы фронтмен популярной группы сейчас не был женат, она бы встречалась с ним.

Огневич стала жертвой мошенников

В середине февраля Злата Огневич стала жертвой мошенника, который от ее имени взял предоплату за рекламные услуги у одного известного украинского бренда в размере $5 тыс.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором со слезами на глазах поделилась деталями этой неприятной ситуации.

Об инциденте артистка узнала спустя год. Огневич призналась, что эта ситуация стала ударом для нее и ее репутации. Она отметила, что обязательно найдет мошенника и заставит его ответить за свой поступок.

Фото: Мария Малкина