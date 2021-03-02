Американский актер Уилл Смит планирует начать политическую карьеру. О своих намерениях он рассказал в подкасте Pod Save America.

Уилл Смит не уточнил, когда именно изменит вид деятельности. Однако актер признался, что уже в ближайшее время будет претендовать на какую-то политическую должность.

— Я оптимистично настроен и верю, что между людьми может быть понимание и гармония. Я обязательно внесу свой вклад в это, независимо от того, продолжу ли заниматься актерством или в какой-то момент выйду на политическую арену, — высказался Смит.

Уилл Смит уже не впервые говорит о своих политических намерениях.

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Пять лет назад в беседе в CBS он отметил, что, возможно, будет баллотироваться на пост президента США.

— Если люди продолжат говорить все эти безумные вещи, которые они в последнее время говорили в новостях о стенах и мусульманах, они вынудят меня пойти в политику, — сказал Смит.

Актер еще не определился, какую политическую партию поддержит, республиканскую или демократическую.

Актер Алек Болдуин стал отцом

Американский киноактер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз.

Об этом сообщила его супруга Хилария Болдуин. У пары уже есть пять общих детей: дочь и четверо сыновей. Новорожденный малыш стал шестым общим ребенком.

Супруги Хиллари и Алек пока не сообщают пола и имени новорожденного ребенка.

Фото: Getty images

Источник: Crooked Media