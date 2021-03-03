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Каріна Зуєва |

Девочки, с наступающим: Анна Седокова продемонстрировала волосатую подмышку

Украинская певица Анна Седокова, проживающая в России, удивила своих поклонников неожиданным кадром и поздравила женскую аудиторию с наступающим 8 марта.

Анна Седокова

На своей странице в Instagram Седокова опубликовала неоднозначное фото. В кадре девушка демонстрирует подмышку, к которой приклеены искусственные волосы.

— Девочки, с наступающим, — подписала публикацию звезда.

Скорее всего, таким образом Анна поддержала борцов за права представительниц прекрасного пола. В шутливой форме она продемонстрировала то, что женщины не должны следовать стандартам красоты, навязанным обществом.

Анна Седокова показала волосатую подмышку

Седокова удивила горячим видео

В своем микроблоге Анна Седокова поделилась горячим видео в откровенном наряде. Певица опубликовала ролик, на котором позирует в бежевом корсете и с обнаженными ногами. Свой образ Седокова довершила роскошными босоножками на высоких каблуках и заплетенными волосами.

В видео артистка соблазнительно позирует на камеру и демонстрирует свое подтянутое тело.

Фото: Анна Седокова

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