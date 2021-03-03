Интервью Григория Решетника — ВИДЕО

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о своем детстве, критических моментах в отношениях с женой, партнерских родах и популярных стереотипах.

В откровенном интервью проекту Сильный от создателей шоу Холостяк Григорий Решетник признался, что до 13 лет у него было кожное заболевание и 70% тела были поражены различными ранами.

— Я рос таким гадким утенком. В школе слышал насмешки. Но мне удалось это пройти, потому что я был активным, коммуникабельным, всегда чувствовал поддержку родителей.

Для меня родители являются примером. Ведь они уже 38 лет вместе, сумели сохранить любовь, воспитать детей. Они всегда давали нам с сестричкой понять, что мы – желанные дети. У нас полноценная семья, это очень вдохновляло, и я благодарен за это родителям. Я уже 20 лет не живу с ними, но ежедневно звоню маме, спрашиваю, как у них дела. Если я за день не позвоню, она звонит сама. Мама всем делится с папой.

Телеведущий гордится тем, что он семьянин и у него есть любящая семья. Но даже в его семье возникали критические моменты.

— Родился первый ребенок, мы жили в арендованной квартире в не очень хороших условиях. В какой-то момент проблем накопилось столько, что возникло ощущение, будто мы в тупике. И легче, наверное, уйти от этих проблем и закрыться в себе, чем начать их решать. Мы пришли к тому, что нужно начать диалог. И потихоньку распутывали эту ситуацию, создавали правила, которые устраивают нас обоих. Вот этот переход очень важен: от проблем ‒ к общению, к счастью.

Сейчас легко все анализировать, но тогда было непросто. Такова человеческая натура: тебе всегда кажется, что где-то лучше, чем здесь, у тебя. Ты живешь будущим, а не настоящим. Очень важно научиться кайфовать здесь и сейчас, от этого момента. Я благодарю Бога, что все удалось. Спасибо, пожалуй, и моей мудрости, и мудрости Кристины, что мы сохранили отношения. И они стали еще крепче. После этого у нас родилось еще двое детей.

Григорий рассказал, что несмотря на свой безумный рабочий график и длительные командировки, он старается как можно больше времени уделять детям.

— Если есть желание, всегда можно найти время. Я беру детей на работу. Для ребенка не важно, кто я на работе, в обществе. Для них не важна популярность, моя страничка в Википедии. Для моих сыновей я просто папа, папа Гриша. И я никаким пропуском, никаким профилем в социальной сети не прикроюсь. Для них я всегда папа, и это очень ответственно.

Решетник поделился, что решиться на партнерские роды — нелегко. Но он принял для себя решение, что будет рядом и, по возможности, будет помогать жене.

— Во время третьих родов акушер-гинеколог похвалила меня. Она сказала: “Григорий, вы молодец. Вы как помощник. Вы поддерживали. Делали это уже более профессионально”. Тем не менее я считаю, что каждый мужчина должен прийти к выбору сам. Я счастлив, что сложные вызовы мы с Кристиной проходим вместе. Вместе всегда немного легче, чем одному.

Григорий отметил, что он никогда не держит эмоции в себе и пытается делиться всеми переживаниями с женой.

— Если ты не можешь поделиться со своей половинкой, обратись к психологу, почитай книгу. Мы с женой вместе ходили к психологу. И это помогает, отношения становятся смелее.

Один из самых популярных стереотипов, с которым я сталкивался, что у публичных людей, у мужчин, которые следят за собой и хорошо выглядят, обязательно должно быть много романов. Я придерживаюсь других ценностей. Стараюсь относиться к своей половинке так, как хочу, чтобы она относилась ко мне. Честно, откровенно, искренне, преданно. Я веду самые романтические проекты страны, постоянно нахожусь в окружении красивых девушек. Но это никак не влияет на наши отношения с Кристиной.

Григорий Решетник уже десять лет является ведущим романтичного реалити Холостяк. Он отметил, что за это время проект очень изменился.

— Девушки стали более уверенными в себе, у них уже другие критерии построения отношений в паре, они не хотят быть зависимыми от мужчины, а стремятся к обоюдному развитию. Но и Холостяки изменились. Они ищут сильных, самодостаточных женщин с бекграундом, профессией, со своими интересами. Для них это вызов – и им интересно строить отношения с такими женщинами.

Проект #Сильный — это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций.

Участниками кампании стали 14 мужчин, которые своим примером разрушают гендерно обусловленные стереотипы общества.

Михаил Заливако о воспитании и проявлении эмоций

Бизнесмен и главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако поделился своим видением сильного мужчины и признался, почему решил участвовать в шоу.

Михаил рассказал, что часто сталкивается со стереотипами в свой адрес и чаще всего они касаются одежды. Также он отметил, что некоторое время посещал психолога, ведь есть вопросы, на которые человек не может самостоятельно найти ответы.

Главный герой проекта Холостяк 11 поделился, что в его понимании, сильный мужчина — это тот, кто понимает, принимает и отдает.

Фото: Григорий Решетник