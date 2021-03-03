Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как планирует назвать будущего сына.

26-летняя Екатерина Репяхова находится на шестом месяце беременности. На своей странице в Instagram девушка опубликовала серию фото с отдыха в Египте и поделилась, что пара назовет сына Михаилом.

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На фото жена Виктора Павлика позирует в белой футболке, которая подчеркивает ее округлившийся животик, и в леопардовой юбке длины миди.

В комментариях подписчики отметили, что Екатерина прекрасно выглядит и ей идет беременность. Также поклонники оценили имя будущего малыша пара.

Жена Виктора Павлика приобрела новое авто

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова приобрела новый автомобиль, несмотря на 150 тыс. грн убытков в месяц.

На своей странице в Instagram девушка поделилась фото, на котором позирует возле нового авто. По словам Екатерины, у нее в семье все девушки — водители. Поэтому с самого детства она всегда мечтала о собственной машине.

Жена Павлика отметила, что когда зашла в салон и увидела свой новый автомобиль, то не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

Фото: Катерина Репяхова