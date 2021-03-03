Популярная украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новый клип на песню Обійми.
В треке солистка группы Юлия Санина рассказывает о том, как сильно нуждается в любви и объятиях того самого мужчины.
— Обійми гарячі, чому ж без них так холодно. В твоїх очах себе шукати і не бачити, — поет Юлия Санина.
Известно, что песня Обійми — это OST к фильму Обійми мене Кати Царик, которая и стала режиссером клипа.
Видеоролик снят в темных тонах. Основные события происходят в метрополитене. Исполнительница главной роли — актриса театра и кино Виктория Карпинская.
Поклонники группы пришли в восторг, отметив, что песня очень нежная и чувственная.
Джамала презентовала новую песню
Украинская певица Джамала презентовала новую лирическую песню Вдячна. На своей странице в Instagram исполнительница отметила, что треком Вдячна хочет напомнить людям о том, что стоит быть благодарными друг другу за простые мелочи, которые уже успели стать обыденностью.
Основной посыл песни — нужно быть благодарным за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных и говорить, что ты их любишь.