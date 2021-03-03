Жена DZIDZIO, украинская певица Ярослава Хома (SLAVIA) рассказала о секретах личной жизни и начале сольной карьеры.

В интервью программе Звездный путь SLAVIA призналась, что муж Михаил Хома категорически против ее сольной карьеры и совсем не поддерживает ее.

Свой творческий путь SLAVIA начала с релиза песни Я тебе не мамка. Премьера клипа состоялась 19 июня 2020 и дебютировала с достаточно большим количеством просмотров — более 500 тыс.

— Он расценил это как брошенный камень в его огород, — признается певица.

SLAVIA оскорблена еще и тем, что в день премьеры ее дебютной песни DZIDZIO не поздравил ее, а взамен поддержал другую певицу.

Пара познакомилась во время учебы во Львовском музыкальном училище. Вместе они уже 20 лет, из которых 7 — в браке.

Супруги не спешат с детьми, хотя SLAVIA призналась, что очень хочет быть мамой.

Артистка рассказала, что зимой отдыхала в Доминикане одна потому, что Михаил всегда занят работой и у него нет времени на курорты.

— Он всегда выбирает работу, даже в мой день рождения. Все уже было организовано для празднования и тут оказалось, что у Михаила должна быть съемка, которую он отказался отменить, — призналась SLAVIA.

На вопрос, что выберет певица — карьеру или семью, она ответила неоднозначно.

— Не так страшно потерять какого-то человека. Главное — не потерять себя, — ответила SLAVIA.

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Фото: SLAVIA