Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер уписалась от смеха во время съемок со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер.
Девушки снимали видео для Youtube-канала Кайли в рамках шоу Drunk Get Ready With Me.
25-летняя Кендалл также не могла удержаться от смеха, когда загружала видео в свои истории в Instagram.
На сторис показано, как 23-летняя Кайли истерически смеется и повторяет, что промочила штаны.
— Я написала в штаны! — сказала в видео Кайли.
Возможно, такие эмоции вызвало перевоплощение модели и необычный макияж — яркая фиолетовая помада, светлые накладные волосы, желтые и красные румяна.
Звезда KUWTK пыталась закрыть лицо рукой, продолжая смеяться, пока Кендалл снимала ее.
На видео девушки показали бутылки с текилой бренда 818, автором которого является Кендалл Дженнер.
Кайли Дженнер мило поздравила дочь с 3-летием
Известная модель Кайли Дженнер трогательно поздравила свою дочь Сторми с днем рождения.
1 февраля 2021 года девочке исполнилось 3 года.
В своем Instagram Дженнер поделилась архивными видео и фото, на которых маленькая дочь проводит счастливые дни детства вместе с родителями.
Фото: Кайли Дженнер