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Олександра Ватаманюк |

Косметика и много текилы: Кайли Дженнер уписалась во время съемок с сестрой

Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер уписалась от смеха во время съемок со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер.

кайли дженнер

Девушки снимали видео для Youtube-канала Кайли в рамках шоу Drunk Get Ready With Me.

25-летняя Кендалл также не могла удержаться от смеха, когда загружала видео в свои истории в Instagram.

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На сторис показано, как 23-летняя Кайли истерически смеется и повторяет, что промочила штаны.

 — Я написала в штаны! — сказала в видео Кайли.

Возможно, такие эмоции вызвало перевоплощение модели и необычный макияж — яркая фиолетовая помада, светлые накладные волосы, желтые и красные румяна.

Звезда KUWTK пыталась закрыть лицо рукой, продолжая смеяться, пока Кендалл снимала ее.

На видео девушки показали бутылки с текилой бренда 818, автором которого является Кендалл Дженнер.

Кайли Дженнер мило поздравила дочь с 3-летием

Известная модель Кайли Дженнер трогательно поздравила свою дочь Сторми с днем рождения.

1 февраля 2021 года девочке исполнилось 3 года.

В своем Instagram Дженнер поделилась архивными видео и фото, на которых маленькая дочь проводит счастливые дни детства вместе с родителями.

Фото: Кайли Дженнер

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