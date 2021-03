Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер уписалась от смеха во время съемок со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер.

Девушки снимали видео для Youtube-канала Кайли в рамках шоу Drunk Get Ready With Me.

25-летняя Кендалл также не могла удержаться от смеха, когда загружала видео в свои истории в Instagram.

На сторис показано, как 23-летняя Кайли истерически смеется и повторяет, что промочила штаны.

— Я написала в штаны! — сказала в видео Кайли.

Возможно, такие эмоции вызвало перевоплощение модели и необычный макияж — яркая фиолетовая помада, светлые накладные волосы, желтые и красные румяна.

Звезда KUWTK пыталась закрыть лицо рукой, продолжая смеяться, пока Кендалл снимала ее.

На видео девушки показали бутылки с текилой бренда 818, автором которого является Кендалл Дженнер.

