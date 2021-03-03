Украинский певец Никита Алексеев рассказал, сколько стоил его самый дорогой клип и признался, когда впервые почувствовал себя известным.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV артист ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко о личной жизни и творческой карьере.

Никита признался, что худшая черта его характера — это излишняя нервозность, и иногда ему бывает стыдно за проявление агрессии в адрес своего звукорежиссера.

Певец поделился, что впервые почувствовал себя популярным после премьеры песни Пьяное солнце.

— Я действительно почувствовал себя известным, когда песня Пьяное солнце после одного телевизионного проекта оказалась на вершине всех радиочартов, — признался Никита.

Артист отметил, что его самый дорогой клип на песню Сберегу стоил больше $ 45 тыс.

Также Алексеев описал свой сценический образ тремя словами и рассказал, что входит в его райдер.

— Мой сценический образ — романтический, музыкальный и поэтический. Первые три пункта райдера — вода комнатной температуры, чай и бутерброды для моих музыкантов, — поделился артист.

Певец рассказал о самом смелом поступке своих фанаток и отметил, что его внимание никогда бы не привлекла самовлюбленная и надменная девушка.

— Сумасшедший поступок фанаток — девушки путешествовали по городам и странам, ориентируясь на фотографии в моем Instagram, — рассказал артист.

Алексеев отметил, что мечтает о домике в Испании, где тепло и уютно.

Также Никита признался, что больше не хочет участвовать в Евровидении и рассказал, как ведет себя, когда не помнит слов на сцене.

— Когда забываю текст песни на сцене, то делаю вид, что ничего не случилось, — поделился певец.

Юлия Санина о личной жизни и творчестве

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала об отношениях с мужем, первых гонорарах и будущем концерте на Олимпийском.

Юлия призналась, что в начале карьеры группа зарабатывала гонорары в размере от 10 до 20 тыс. грн. Также певица сказала, что доходы делит с мужем, креативным продюсером Валерием Бебко, поровну — 50 на 50. Среди украинской эстрады своим главным конкурентом Юлия считает группу Океан Ельзы.

Фото: Никита Алексеев

Источник: Утро в большом городе