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Валентина Чорна |

О женской дружбе и любви: Настя Каменских рассказала о новом альбоме

Украинская певица Настя Каменских анонсировала выход своего нового альбома и заинтриговала подписчиков интересными деталями.

Настя Каменських

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео со съемок нового клипа и рассказала, что релиз альбома запланирован на конец весны, а уже пятого марта состоится премьера песни Девочки рулят.

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В новый альбом артистки войдет 13 совершенно разных песен, среди которых уже всем известные треки Чувство и Vibe.

— Эти песни расскажут о глубине и многогранности характера каждой женщины, о женской дружбе, поддержке и, конечно же, о любви. Будет весь спектр эмоций, которые мы проживаем с вами каждую секунду нашей жизни. А еще я буду читать много рэпа, — рассказала Каменских.

Настя призналась, что работать над альбомом начала еще в апреле прошлого года и за это время он впитал в себя все мысли, эмоции, переживания и события, которые она проживала за весь этот период.

— Новый альбом — это красивый и многогранный мир женщины, который олицетворяет каждую из нас. Ведь мы, девочки — такие девочки.

Мы умеем быть одновременно страстными и нежными, спокойными и энергичными, серьёзными и иногда немного капризными. Мы можем быть загадочными и веселыми, чувственными и эффектными. Мы разные и в этом наша сила, — отметила Настя.

Настя Каменских выставила свою одежду на аукцион

Популярная украинская певица Настя Каменских запустила благотворительный аукцион своих вещей.

На своей странице в Instagram звезда заявила, что собрала одежду, обувь и аксессуары, в которых проживала важные моменты жизни. Теперь обладателем этих вещей может стать каждый желающий, а полученные средства пойдут на помощь онкобольным детям.

Настя подчеркнула, что некоторые вещи будут разыграны в формате аукциона, а некоторые — рандомно.

Фото: Настя Каменских

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