Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин впервые прокомментировал свое участие в российском шоу Холостяк.

На своей странице в Instagram Добрынин рассказал, что с детства мечтал работать на радио и телевидении. И уже в 16 лет он получил первую работу в своем родном городе Черновцы в этой сфере.

После переезда в Киев мужчине пришлось заново воплощать свою мечту, в чем ему помогло участие в шоу Холостяк 9. Именно там Добрынин встретил свою будущую жену Дашу Квиткову.

— Случайно или судьба, но мы безумно счастливы, что нашли друг друга. Не то, чтобы мы этим хвастаемся, но мы третья пара в мире, которая осталась вместе после проекта. Это уникальная ситуация для шоу за всю историю его создания, — сказал телеведущий.

На фоне этого Никиту пригласили на роль ведущего в русском Холостяке, главным героем которого стал известный хип-хоп исполнитель Тимати.

Стоит отметить, что шоу снимается по франшизе во всем мире.

— Это приглашение стало для меня неожиданностью. Я долго думал, соглашаться ли, и согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно, — сказал Добрынин.

Артист подчеркнул, что их с женой историей важно делиться.

— Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Эта история не о политике, эта история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня, — подытожил телеведущий.

Добрынин о семье, стереотипах и беременности жены

Участник проекта Холостяк 9 Никита Добрынин откровенно рассказал о семье, эмоциональности и страхах, работе с психологом, ответственном отцовстве и о том, с какими стереотипами сталкивается

Это интервью он дал в рамках проекта против гендерных стереотипов, который проводит телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia.

Никита, как никто, знает, насколько стереотипы общества влияют на отношения в паре. Ведь он, как главный герой романтического реалити-шоу, был в центре особенно пристального внимания аудитории.

Фото: Никита Добрынин