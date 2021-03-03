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Каріна Зуєва |

Она чувствует мою любовь: Маша Ефросинина рассказала, за что любит весну

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что для нее значит весна и поделилась достижениями, которые произошли с ней в это время года.

Маша Єфросиніна

На своей странице в Instagram Ефросинина поделилась серией снимков. На фото телеведущая позирует позирует в кресле, на ней яркий и стильный наряд — длинное желтое платье в квадрат и высокие кожаные сапоги.

— С детства весна — мое любимое время года. Мне все пахнет свежестью и пробуждением. Почему-то именно весной у меня ощущение новой жизни, — сказала Ефросинина.

Артистка отметила, что все важные и ключевые события с ней произошли именно в это время года.

— День рождения Тимура (супруг — Ред.), моих близких и мое — весной. Получение статуса посла ООН, запуск бренда одежды Mashsh, первый выход моего YouTube-шоу Экзамен и новые телепроекты, — поделилась телеведущая.

Ефросинина предположила, что весна просто чувствует ее любовь.

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Также она пошутила, что теперь сантиметры на талии, которые зимой скрывались под одеждой, стали более заметными.

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Артистка обозначила, что это качество — талант, который для начала нужно обнаружить, а потом закрепить. Также Астафьева призывала своих подписчиков знакомиться с миром, целенаправленно путешествовать и узнавать культуру всего вокруг.  Учиться новому и неизвестному.

Фото: Маша Ефросинина

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