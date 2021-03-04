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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

15 лет вместе: украинский дуэт НеАнгелы распался

Популярная украинская поп-группа НеАнгелы объявила о прекращении творческой деятельности. На протяжении 15 лет Слава Каминская и Виктория Смеюха радовали своих поклонников новыми песнями и концертами.

15 лет вместе: украинский дуэт НеАнгелы распался

Об этом сообщила Слава Каминская на своей странице в Instagram. Новость стала неожиданностью для многих поклонников.

— В горе и в радости, на свадьбах и разводах. Главное, во время двух моих беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные, а иногда и тяжелые, 5 475 дней. 15 лет, пять альбомов, более 20 клипов, множество номинаций и статуэток — все на двоих, — сказала Слава.

Исполнительница отметила, что группа НеАнгелы — это уже история и слово распались — не совсем уместно.

— Мы с Викой связаны навсегда. Просто дальше идем порознь. Из песни слов не выкинешь, и наш Роман (название песни — Ред.) не пропадет из плейлистов тысячи людей, — подчеркнула Каминская.

Певица поблагодарила продюсера группы Юрия Никитина за то, что 15 лет назад поверил в ее талант и дал шанс показать себя на большой сцене.

Daft Punk прекратила деятельность

Известный электронный дуэт Daft Punk объявил о прекращении творческой деятельности. Группа попрощалась с поклонниками 8-минутным видео под названием Epilogue.

Представитель музыкантов Кэтрин Фрейзер подтвердила, что группа прекратила существование, однако точную причину не назвала.

Дуэт Daft Punk создан в 1993 году в Париже. За свою карьеру музыканты выпустили четыре альбома — Homework, Discovery, Human After All и Random Access Memories.

Фото: Слава Каминская

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