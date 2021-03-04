Основатель корпорации компьютерных технологий Microsoft Билл Гейтс назвал три сериала Netflix, которые стоит посмотреть каждому.

По его словам, он попал в лапы стриминговых сервисов, а также взглянул несколько сериалов.

Один из трех названых Гейтсом сериалов заставил его несколько часов непрерывно смотреть в экран. Речь идет о сериале, снятом по мотивам книг французского писателя и журналиста Мориса Леблана.

Это не единственный сериал, который понравился Биллу Гейтсу. Однако двое других сериалов не имеют отношения к разработке новых технологий, защите природы или футуристических событиях. Это всего лишь сильные истории обычных людей и мира.

Топ-3 сериала от Билла Гейтса

Люпен

Этот сериал показывает историю вора, который вдохновился героем французской литературы Ассана Диопа, персонажем новелл Мориса Леблана. Ассан хочет узнать правду о краже украшения королевы франции и жены Людовика XVI Марии Антунетты, за которое посадили его отца.

Современная семья

Сериал Современная семья оказался среди фаворитов Билла Гейтса. Основатель корпорации Microsoft отметил, что этот сериал, среди комедийных, один из его любимых. Сам Билл Гейтс смотрел эту киноленту совместно со своей семьей.

Американцы

Билл Гейтс высоко оценил этот сериал, назвав его концовку более чем идеальной. Это история о двух шпионах, которые проникли в США во время холодной войны. Они, выполняя свою работу, делали вид, словно они — типичная американская пара.

Лучшие сериалы от Netflix

Netflix каждый год тратит около $8 млрд на производство контента. Лучшие сериалы от Neftlix привлекают к экранам миллионы людей во всем мире.

Факты ICTV сделали подборку лучших сериалов Netflix, однако при этом учитывали рейтинг фильма и отзывы зрителей, а не дату выхода киноленты. Среди них сериалы Карточный домик, Нарко, Очень странные дела, Черное зеркало, Мастер не на все руки, Охотник за разумом, Ведьмак, Половое воспитание, Корона, Призраки дома на холме и много других интересных кинолент.

Источник: GQ