4 марта стало известно о смерти участника белорусско-украинского коллектива Brutto Сергея Королева. Музыкант умер днем ранее в возрасте 35 лет.
О смерти Бразила — творческий псевдоним музыканта, группа сообщила в своих социальных сетях. Факты ICTV подготовили биографию Сергея Королева.
Биография музыканта
Сергей Королев родился в 1986 году в Минске.
С самого детства парень увлекался спортом. В третьем классе он начал посещать секцию греко-римской борьбы, но спустя год ушел в кикбоксинг. Последним спортивным увеличением музыканта стал тайский бокс, также он посещал тренировки TRX.
Интересно, что до 2014 года Королев не имел никакого отношения к музыке, он работал финансистом и был футбольным фанатом.
Сергей выступал в Brutto с самого начала. В группе его называли человеком, который мог разрешить любую конфликтную ситуацию.
В 2019 году Королеву диагностировали глиобластому правого полушария головного мозга четвертой степени. Артист перенес сложнейшую операцию и до конца боролся со страшной болезнью.
Известно, что музыкант был вегетарианцем, стрейтэйджером — это хардкор-субкультура, возникшая из панк-движения, и любителем татуировок.
Иван Марченко умер
Известный украинский актер Иван Марченко умер 1 марта. За два дня до смерти артисту исполнилось 44 года.
О смерти актера сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где он работал.
Известно, что Марченко на протяжении пяти лет боролся с раком костей. Артист перенес операцию, однако болезнь снова вернулась.
Фото: Сергей Королев