4 марта стало известно о смерти участника белорусско-украинского коллектива Brutto Сергея Королева. Музыкант умер днем ранее в возрасте 35 лет.

О смерти Бразила — творческий псевдоним музыканта, группа сообщила в своих социальных сетях. Факты ICTV подготовили биографию Сергея Королева.

Биография музыканта

Сергей Королев родился в 1986 году в Минске.

С самого детства парень увлекался спортом. В третьем классе он начал посещать секцию греко-римской борьбы, но спустя год ушел в кикбоксинг. Последним спортивным увеличением музыканта стал тайский бокс, также он посещал тренировки TRX.

Интересно, что до 2014 года Королев не имел никакого отношения к музыке, он работал финансистом и был футбольным фанатом.

Сергей выступал в Brutto с самого начала. В группе его называли человеком, который мог разрешить любую конфликтную ситуацию.

В 2019 году Королеву диагностировали глиобластому правого полушария головного мозга четвертой степени. Артист перенес сложнейшую операцию и до конца боролся со страшной болезнью.

Известно, что музыкант был вегетарианцем, стрейтэйджером — это хардкор-субкультура, возникшая из панк-движения, и любителем татуировок.

Иван Марченко умер

Известный украинский актер Иван Марченко умер 1 марта. За два дня до смерти артисту исполнилось 44 года.

О смерти актера сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где он работал.

Известно, что Марченко на протяжении пяти лет боролся с раком костей. Артист перенес операцию, однако болезнь снова вернулась.

Фото: Сергей Королев