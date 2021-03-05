Мультсериал Симпсоны продлили на два сезона

Культовый американский мультсериал Симпсоны продлили еще на два сезона.

34 сезон планируют представить зрителям в 2023 году, всего у Симпсонов будет 757 эпизодов. Создатели мультсериала уже второй раз продолжают показ.

— Все в Симпсонах довольны продолжением показа, мы планируем много больших сюрпризов, — заявил создатель и продюсер сериала Мэтт Гроунинг.

Отмечается, что 700-й эпизод мультсериала Симпсоны покажут 21 марта этого года.

— Оригинальный, блестящий, возмутительно смешной, пророческий — не хватает положительных прилагательных, чтобы описать эту гениальную комедию, которая продолжает развлекать зрителей любого возраста. Джим Брукс, Мэтт Гренинг и Эл Джин возглавляют команду звезд, которые держат для себя такую ​​высокую планку и перепрыгивают ее с каждой увлекательной серией. От имени всех сотрудников нашей студии и миллионов поклонников Симпсонов по всему миру я хочу поблагодарить наших замечательных партнеров за то, что они сделали этот день поистине прекрасным, — сказала глава отдела развлечений Walt Disney Дана Уолден.

Симпсоны — американский анимационный сатирический мультсериал, создателем которого стал Мэтт Гроунинг. В нем можно увидеть сатирическую пародию на стиль жизни американцев, который воплощен в семье Симпсонов. Большинство событий происходят в вымышленном городе Спрингфилде. Мультсериал высмеивает и пародирует ряд аспектов человеческой жизни и общества.

Сериал о семье Симпсонов дебютировал 19 апреля 1987. Впоследствии он стал самым длинным анимационным мультсериалом в истории американского телевидения.

Jerry Heil перепела песню из мультсериала Чип и Дейл

Украинская певица Jerry Heil перепела всем известную песню из мультсериала Чип и Дейл спешат на помощь. 25-летняя певица выложила на своей странице в Intagram видео, которое сняла для платформы TikTok.

В ролике Jerry Heil появилась в образе главной героини мультсериала Гайки. По словам девушки, одно из ее самых заветных желаний озвучивать принцесс Disney. Поклонники певицы написали в комментариях к посту, что они в восторге, а также начали делиться своими воспоминаниями из далекого и беззаботного детства.

Источник: Deadline