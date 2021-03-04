На днях Меган Маркл обвинили в том, что она оскорбляла своих сотрудников. Якобы те заявили, что подвергались эмоциональным издевательствам со стороны герцогини.

По словам представителя Меган Маркл, она расстроена тем, что ее обвинили в буллинге своих помощников.

О том, что герцогиня заставила уйти с работы двух своих помощников во время того, как жила в Кенсингтонском дворце, и причинила моральную травму третьему, написала газета Times.

После публичных обвинений Букингемский дворец, который занимается наймом сотрудников, заявил, что взволнован происходящим и подробно изучит ситуацию, изложенную в статье.

— Букингемский дворец никогда не потерпит травли и харассмента на рабочем месте, — говорится в заявлении.

Интересно то, что публикация была размещена накануне выхода в эфир интервью Меган и принца Гарри с Опрой Уинфри.

Представитель герцогини сообщил, что это была атака на Меган Маркл. Из статьи следует, что жалоба на герцогиню поступила в октябре 2018 года, после свадьбы в мае того же года.

Меган заявила, что они с мужем не собираются молчать, когда о них распространяют ложную информацию.

— Герцогиня расстроена последними обвинениями в ее сторону, поскольку сама была жертвой издевательств. Она полностью поддерживает тех, кто пережил похожую боль и травму. Меган намерена и дальше прилагать усилия, чтобы в мире преобладало сочувствие. И будет стараться быть примером в том, как поступать правильно и делать хорошие дела, — говорится в заявлении личного представителя Меган Маркл.

В тизере к интервью, выпущенном CBS, Уинфри спросила у герцогини, как она относится к тому, что королевская семья услышит эти слова.

— Я не знаю, как они могли расчитывать на то, что мы будем молчать в то время, когда они продолжают распространять фальшивые обвинения, — сказала Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган дали свое первое телевизионное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Оно выйдет в эфир 7 марта.

Известно, что герцог поделился своим беспокойством, что история повторяется. Он вспомнил об уходе своей матери, принцессы Дианы, из королевской семье три десятилетия назад, сказав, что он не может представить, через что она прошла одна.