Британскому принцу Филиппу успешно провели операцию на сердце в Лондоне.

1 марта принца Филиппа перевели в больницу Святого Варфоломея в Лондоне, которая специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях.

Букингемский дворец сообщил, что 4 марта герцог Эдинбургский успешно перенес операцию на сердце, связанную с перенесенным ранее сердечным приступом.

Ранее сообщалось, что у принца Филиппа была обнаружена инфекция, которая привела к госпитализации.

Во время посещения центра вакцинации от Covid-19 в Кройдоне (Южный Лондон) герцогиня Корнуолльская Камилла рассказала о состоянии здоровья 99-летнего принца Филиппа.

Она отметила, что герцогу Эдинбургскому уже лучше.

И все же, по ее словам, он иногда чувствует боль.

— Мы держим кулаки за него, — продолжила жена принца Чарльза.

23 февраля 2021 года младший сын Филиппа принц Эдвард говорил то же самое.

В медицинском учреждении продолжается его лечение от инфекции, а также врачи проводят проверку и наблюдение за состоянием работы сердца. До этого супруг королевы Елизаветы II провел почти две недели в больнице короля Эдуарда VII.

Между тем Елизавета II придерживается знаменитой королевской мантры: Сохраняй спокойствие и продолжай работу — она ​​проводит онлайн-встречи и занимается государственными делами.

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