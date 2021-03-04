Британскому принцу Филиппу успешно провели операцию на сердце в Лондоне.
1 марта принца Филиппа перевели в больницу Святого Варфоломея в Лондоне, которая специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях.
Букингемский дворец сообщил, что 4 марта герцог Эдинбургский успешно перенес операцию на сердце, связанную с перенесенным ранее сердечным приступом.
Ранее сообщалось, что у принца Филиппа была обнаружена инфекция, которая привела к госпитализации.
Во время посещения центра вакцинации от Covid-19 в Кройдоне (Южный Лондон) герцогиня Корнуолльская Камилла рассказала о состоянии здоровья 99-летнего принца Филиппа.
Она отметила, что герцогу Эдинбургскому уже лучше.
И все же, по ее словам, он иногда чувствует боль.
— Мы держим кулаки за него, — продолжила жена принца Чарльза.
23 февраля 2021 года младший сын Филиппа принц Эдвард говорил то же самое.
В медицинском учреждении продолжается его лечение от инфекции, а также врачи проводят проверку и наблюдение за состоянием работы сердца. До этого супруг королевы Елизаветы II провел почти две недели в больнице короля Эдуарда VII.
Между тем Елизавета II придерживается знаменитой королевской мантры: Сохраняй спокойствие и продолжай работу — она проводит онлайн-встречи и занимается государственными делами.
Принц Гарри заявил о страхе повторить историю принцессы Дианы
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган дали свое первое интервью американской телеведущей Опре Уинфри.
Герцог поделился своим беспокойством, что история повторяется.
Он вспомнил об уходе своей матери, принцессы Дианы, из королевской семье три десятилетия назад, сказав, что он не может представить, через что ей пришлось пройти одной.
Источник: The Buckingham