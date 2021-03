Американская теледива Пэрис Хилтон рассказала об уникальности своего кольца за $2 млн.

В день своего 40-летия Пэрис Хилтон рассказала всему миру, что собирается выйти замуж за своего бойфренда, бизнесмена и диджея Картера Реумома.

Предложение руки и сердца Картер сделал на побережье одного из частных островов, и каждый момент этого действа был снят на камеру. Впоследствии Пэрис опубликовала видео с предложением в своем Instagram.

После помолвки было известно только, что кольцо Картер делал на заказ и поручил это дело Жану Духе — правнуку французского ювелира Луи Картье.

В американском телешоу During an On Air with Ryan Seacrest звезда рассказала о символизме и одержимости своим кольцом.

— Это прекрасная история любви…Это кольцо называется Париж (Paris). Вдохновением для создания кольца было мое любимое кафе La Palette в Париже. В этом кольце изумрудная огранка, где поместилось 15 бриллиантов, а внутри есть первая буква моего имени Р с сапфиром. Я просто одержима этим кольцом, — рассказала Пэрис.

Кольцо и соцсети — ограбление Ким Кардашьян в Париже

Многие пользователи соцсетей заметили сходство кольца Пэрис и ее звездной подруги Ким Кардашьян.

Осенью 2016 года в Париже грабители заставили Ким отдать все ювелирные украшения, в том числе новое кольцо в 20 карат от Канье Уэста, которое стоило более $4 млн.

Общая стоимость украденного составила $10,8 млн.

Тысячи пользователей соцсетей, а также знаменитые друзья Ким были убеждены, что ограбления можно было избежать, если бы не ее хвастовство в Instagram. Именно там Ким продемонстрировала массивное обручальное кольцо от Канье.

Источник: On Air with Ryan Seacrest

Фото: Пэрис Хилтон