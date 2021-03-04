Американская актриса Милла Йовович трогательно поздравила своего мужа Пола Андерсона с днем рождения.

Британскому кинорежиссеру и продюсеру Полу Андерсону 4 марта исполнилось 56 лет. По этому случаю на своей странице в Instagram Милла Йовович опубликовала серию фото, на которых она позирует вместе с любимым.

— Каждый день ты доказываешь, что ты невероятный человек, друг и любовник. Я не могу передать словами, как много ты значишь для меня и наших детей. Сказать, что я выиграла в лотерею “лучший муж” — ничего не сказать. Ты действительно невероятный. Ежедневно ты полон любви и уважения, — трогательно написала актриса.

Мила отметила, что Пол каждый день делает ее счастливой.

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Он может встать на полчаса раньше для того, чтобы сделать жене чай, или отложить работу, чтобы отправиться в путешествие вместе с семьей.

— Я так тебя люблю! Ты — мое все. Я не знаю, как отблагодарить тебя за время, заботу, энергию и любовь, которые ты вкладываешь в семью. С днем рождения, моя любовь, — написала Мила.

Милла Йовович и Пол Андерсон поженились в 2009 году. Супруги воспитывают трех дочерей — 13-летнюю Эвер Габо, 5-летнюю Дешиел и годовалую Ошин.

Кайли Дженнер трогательно поздравила дочь

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер трогательно поздравила свою дочь Сторми с днем рождения. 1 февраля 2021 девочке исполнилось три года.

Дженнер поделилась архивными видео и фото, на которых маленькая дочь проводит счастливые дни детства вместе с родителями. Также Кайли поделилась личными размышлениями о будущем Сторми.

Фото: Милла Йовович