Известный ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, как впервые попал на телевидение и что в скором времени приступает к работе над новым проектом.

На своей странице в Instagram Шепелев рассказал поклонникам, как ему удалось добиться успеха на телевидении.

— Впервые я оказался на телевидении, когда мне по городскому номеру позвонил школьный приятель и попросил приехать зрителем на съемку. Мне тогда настолько понравилось, что потом я приходил постоянно, — сказал шоумен.

По словам Дмитрия, после этого он записался в школу журналистики, где начал писать материалы для молодежной программы. Тогда ему было 15 лет.

Все, что начало происходить после, получалось само собой. Сперва Шепелев стал ведущим программы, потом работал на радио, был продюсером утреннего шоу и получил приглашение работать в Украине и России.

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Дмитрий признался, что иногда подумывал бросить свою деятельность и уйти в бизнес, но всегда возвращался к привычному делу.

— Самое тяжелое для меня не ночные съемки, а скользкие темы для желтого ток-шоу. Трудно даются и перерывы, когда по несколько месяцев ты предоставлен себе в ожидании нового запуска, — сказал телеведущий.

Шоумен подчеркнул, что счастье — это гореть своим делом, когда времени катастрофически мало.

— Через неделю я приступаю к работе над новым большим и очень классным шоу, о котором мечтал много лет. Безумно жду, поскорее бы, — поделился радостной новостью Дмитрий.

Дмитрий Шепелев станет отцом

В начале февраля стало известно, что Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом. О том, что его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна, телеведущий сообщил в своем микроблоге.

У шоумена и его избранницы уже есть двое детей от предыдущих браков. Дмитрий воспитывает семилетнего сына Платона, рожденного певицей Жанной Фриске, а Екатерина — семилетнюю дочь Ладу.

Фото: Дмитрий Шепелев