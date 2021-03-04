Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк признана одной из самых успешных женщин Украины во версии журнала НВ. Ее имя отмечено в номинации Культура и медиа.

Издание представило к 8 марта ежегодный проект о 100 украинках, которые добились больших результатов в разных сферах.

В целом представлено восемь номинаций:

политика госчиновники бизнес общество корпоративный сектор культура и медиа шоу-биз спорт.

Елена Фроляк находится на 82-ом месте в общем рейтинге.

В сентябре 2020 года новостная программа Факты ICTV отпраздновала свое 20-летие. В течение этих лет Фроляк была и остается главным лицом, голосом и автором сюжетов.

В эксклюзивном интервью она рассказала о том, с чего начинались Факты, какие сюжеты были самыми тяжелыми и почему важно оставаться преданной своему делу, если хочешь добиться успеха.