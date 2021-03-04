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Валентина Летяк |

Елена Фроляк – в топ-100 самых успешных женщин Украины

Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк признана одной из самых успешных женщин Украины во версии журнала НВ. Ее имя отмечено в номинации Культура и медиа.

Олена Фроляк

Издание представило к 8 марта ежегодный проект о 100 украинках, которые добились больших результатов в разных сферах.

В целом представлено восемь номинаций:

  1. политика
  2. госчиновники
  3. бизнес
  4. общество
  5. корпоративный сектор
  6. культура и медиа
  7. шоу-биз
  8. спорт.

Елена Фроляк находится на 82-ом месте в общем рейтинге.

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В сентябре 2020 года новостная программа Факты ICTV отпраздновала свое 20-летие. В течение этих лет Фроляк была и остается главным лицом, голосом и автором сюжетов.

В эксклюзивном интервью она рассказала о том, с чего начинались Факты, какие сюжеты были самыми тяжелыми и почему важно оставаться преданной своему делу, если хочешь добиться успеха.

Источник: Новое время

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