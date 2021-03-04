Участник белорусско-украинского коллектива Brutto Сергей Королев, известный как Бразил, умер в возрасте 35 лет.

Музыкант умер после борьбы с тяжелой болезнью. О смерти вокалиста группа сообщила в своих социальных сетях.

— Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты воевал до конца, — сказано в сообщении Brutto.

Два года назад у Сергея Королева диагностировали глиобластому правого полушария головного мозга четвертой степени, артист перенес сложную операцию. Об этом рассказал коллега Королева по сцене, еще один вокалист Brutto Виталий Гурков.

— Он боролся до конца! Последние слова., которые я от него слышал, были такими: Когда приедешь в Минск? Заходи в гости! Мир тебе брат! Светлая память!, — написал Гурков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaly Gurkov /Вiталь Гуркоў/ (@vitalhurkou)

Королев был одним из трех вокалистов колектива, вместе с Сергеем Михалком и Виталием Гурков. Его голос можно услышать в композиции Гири из первого альбома Underdog.

Михалок говорил, что эту песню доверили Бразилу, потому что он лучше разбирается в снарядах.

Сергей Королев выступал в Brutto с самого начала. Прежде чем присоединиться к коллективу он работал финансистом, был футбольным фанатом, увлекался тайским боксом.

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Умер актер Иван Марченко

После длительной борьбы с болезнью умер украинский актер Иван Марченко. За два дня до смерти артисту исполнилось 44 года.

Марченко в течение пяти лет боролся с раком костей. Артист перенес операцию, однако болезнь снова вернулась.

Источник: Brutto