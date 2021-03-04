Российской фотомодели и актрисе Елене Ивановой-Галициной запретили въезд в Украину на три года из-за посещения временно оккупированного Крыма.
Россиянка прилетела в аэропорт Борисполь рейсом из Минска. Сотрудникам Госпогранслужбы она сообщила, что прибыла в Украину с частной целью.
Однако пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала порядок въезда-выезда на территорию Крыма.
Иностранка ездила отдыхать в Крым и автомобилем через Керченский мост, и авиарейсом.
Российскую фотомодель вернули обратным рейсом в Минск.
Розе Хайруллиной запретили въезд в Украину
2 марта в Минск вернули еще одну российскую актрису театра и кино. Розе Хайруллиной запретили въезд в Украину на три года также из-за незаконного посещения Крыма.
Заслуженная артистка РФ прилетела в Украину, чтобы принять участие в киносъемках.