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Тетяна Забожко |

Российской модели и актрисе Галицыной запретили въезд в Украину на три года

Российской фотомодели и актрисе Елене Ивановой-Галициной запретили въезд в Украину на три года из-за посещения временно оккупированного Крыма.

Заборона в'їзду_Олена Іванова-Галіцина

Россиянка прилетела в аэропорт Борисполь рейсом из Минска. Сотрудникам Госпогранслужбы она сообщила, что прибыла в Украину с частной целью.

Однако пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала порядок въезда-выезда на территорию Крыма.

Иностранка ездила отдыхать в Крым и автомобилем через Керченский мост, и авиарейсом.

Российскую фотомодель вернули обратным рейсом в Минск.

Заборона в'їзду_Олена Іванова-Галіцина

Розе Хайруллиной запретили въезд в Украину

2 марта в Минск вернули еще одну российскую актрису театра и кино. Розе Хайруллиной запретили въезд в Украину на три года также из-за незаконного посещения Крыма.

Заслуженная артистка РФ прилетела в Украину, чтобы принять участие в киносъемках.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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