С начала введения перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, из списка изъяли четырех артистов. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.
В июне 2019 во исполнение решения Окружного административного суда Киева отменили приказ Минкультуры, которым в этот перечень был внесен российский актер Федор Добронравов.
В марте 2020 года с черного списка Минкультуры изъяли российскую телеведущую Екатерину Варнаву.
На основании письма СБУ Минкультуры в октябре 2019 удалило из этого перечня итальянского певца Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).
Кроме того, на основании письма СБУ в сентябре 2020 Минкультуры удалило из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности, российского исполнителя Басту (Василия Вакуленко).
Сейчас в черном списке Минкульта находится 178 человек.
Черный список Минкульта пополнили еще 5 артистов
В черный список Минкульта попала пятерка музыкантов из Хора Турецкого.
В список зачислили лидера коллектива Михаила Турецкого, а также Армена Григоряна, Игоря Зверева, Евгения Тулинова и Вячеслава Фреша.
Несколькими днями ранее в перечень попали Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.
Источник: Интерфакс-Украина