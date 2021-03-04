С начала введения перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, из списка изъяли четырех артистов. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

В июне 2019 во исполнение решения Окружного административного суда Киева отменили приказ Минкультуры, которым в этот перечень был внесен российский актер Федор Добронравов.

В марте 2020 года с черного списка Минкультуры изъяли российскую телеведущую Екатерину Варнаву.

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На основании письма СБУ Минкультуры в октябре 2019 удалило из этого перечня итальянского певца Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).

Кроме того, на основании письма СБУ в сентябре 2020 Минкультуры удалило из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности, российского исполнителя Басту (Василия Вакуленко).

Сейчас в черном списке Минкульта находится 178 человек.

Черный список Минкульта пополнили еще 5 артистов

В черный список Минкульта попала пятерка музыкантов из Хора Турецкого.

В список зачислили лидера коллектива Михаила Турецкого, а также Армена Григоряна, Игоря Зверева, Евгения Тулинова и Вячеслава Фреша.

Несколькими днями ранее в перечень попали Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Катерина Варнава, Василий Вакуленко