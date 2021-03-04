Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) показала, как она самостоятельно выпиливает дырку в стенке своей квартиры.
В сториз Instagram Tayanna показала, как выпиливает в стене отверстие для доступа к счетчику.
Необходимо отметить, что артистка выполнила мужскую работу довольно аккуратно.
В видео певица намекнула, что женщине достаточно трудно справляться с домашними делами самостоятельно.
— Жизнь одинокой женщины такая… Смотрите, мне надо теперь вырезать такую дырочку, чтобы достать до газового счетчика, чтобы его включить, потому что дома выключили газ, — говорит в видео Tayanna.
Ранее Tayanna рассказала, что для нее значит любовь и подарила подписчикам новую песню в день влюбленных — Плачу и смеюсь.
Жена DZIDZIO о сольной карьере и обидах на мужа
Украинская певица Ярослава Хома — SLAVIA рассказала о секретах личной жизни и начале сольной карьеры.
В интервью программе Звездный путь SLAVIA призналась, что муж Михаил Хома категорически против ее сольной карьеры и совсем не поддерживает ее.
SLAVIA оскорблена еще и тем, что в день премьеры ее дебютной песни DZIDZIO не поздравил ее, а взамен поддержал другую певицу.
В программе немекнули, что этой певицей была Tayanna. Поскольку у артисток в один день случился релиз песен.
Фото: Tayanna