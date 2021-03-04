Украинская певица Ярослава Хома — SLAVIA рассказала о секретах личной жизни и начале сольной карьеры.

В интервью программе Звездный путь SLAVIA призналась, что муж Михаил Хома категорически против ее сольной карьеры и совсем не поддерживает ее.

SLAVIA оскорблена еще и тем, что в день премьеры ее дебютной песни DZIDZIO не поздравил ее, а взамен поддержал другую певицу.

В программе немекнули, что этой певицей была Tayanna. Поскольку у артисток в один день случился релиз песен.