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Олександра Ватаманюк |

Жизнь одинокой женщины: Tayanna показала, как режет в стене отверстие для счетчика

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) показала, как она самостоятельно выпиливает дырку в стенке своей квартиры.

tayanna

В сториз Instagram Tayanna показала, как выпиливает в стене отверстие для доступа к счетчику.

Необходимо отметить, что артистка выполнила мужскую работу довольно аккуратно.

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В видео певица намекнула, что женщине достаточно трудно справляться с домашними делами самостоятельно.

 — Жизнь одинокой женщины такая… Смотрите, мне надо теперь вырезать такую дырочку, чтобы достать до газового счетчика, чтобы его включить, потому что дома выключили газ, — говорит в видео Tayanna.

Ранее Tayanna рассказала, что для нее значит любовь и подарила подписчикам новую песню в день влюбленных — Плачу и смеюсь.

Жена DZIDZIO о сольной карьере и обидах на мужа

Украинская певица Ярослава Хома — SLAVIA рассказала о секретах личной жизни и начале сольной карьеры.

В интервью программе Звездный путь SLAVIA призналась, что муж Михаил Хома категорически против ее сольной карьеры и совсем не поддерживает ее.

SLAVIA оскорблена еще и тем, что в день премьеры ее дебютной песни DZIDZIO не поздравил ее, а взамен поддержал другую певицу.

В программе немекнули, что этой певицей была Tayanna. Поскольку у артисток в один день случился релиз песен.

Фото: Tayanna

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