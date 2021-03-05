Украинская певица Ани Лорак появилась на вечеринке под руку с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и с дочерью Софией.

Организатором вечеринки был российский певец Филипп Киркоров. 4 марта артист собрал звезд по случаю премьеры песни Sugar, с которой Наталья Гордиенко представит Молдову на Евровидении 2021.

Среди гостей Киркорова появилась Ани Лорак в неожиданной компании бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, с которым со скандалом рассталась в январе 2019 года.

Каролина и Мурат пришли под ручку и мило общались, а потом вместе с дочерью Софией позировали светским фотографам.

Продюсера Black Star Егора Глеба, с которым последний год Каролину связывали романтические отношения, рядом с ней в этот вечер не было.

Вечеринку также посетили Дима Билан, Кристина Орбакайте, Лолита, Zivert и другие.

Ани Лорак рассталась с мужем

31 января 2019 Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в киевском суде.

Пара была вместе 13 лет. Познакомились в 2005 году, а свадьбу сыграли в 2009 году. В 2012 году у них родилась дочь, которую назвали Софией.

Причиной развода могла стать измена Налчаджиоглу с другой девушкой.

Видео, на котором Мурат страстно обнимает Яну Беляеву в одном из ночных клубов Киева, мгновенно разошлось по сети. Поговаривали, что пара даже жила вместе.