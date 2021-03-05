Популярная певица Настя Каменских представила новый трек Девочки рулят о силе каждой девушки.

На своей странице в Instagram звезда отметила, что песня Девочки рулят — это танцевальный трек-манифест современной девушки.

— Этой песней я хочу сказать всем девушкам — вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные! Наша с вами миссия – идти по жизни и наслаждаться каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его разнообразными эмоциями и быть счастливыми! Любить и быть любимыми, — отметила Настя.

Каменских подчеркнула, что хочет, чтобы трек Девочки рулят открыл в каждой девушке новые грани эмоций, мыслей и впечатлений.

Также Настя добавила, что эта песня войдет в ее новый альбом Красное вино, на который уже начался предзаказ.

— Мы команда, где все девчонки стоят горой за красоту и стиль, а при себе у них всегда помада и чулки. Мы следим за собой, развиваемся, не концентрируемся на проблемах и недостатках, а знаем, что все мы индивидуальны и женственны. Знайте — girls rule, — написала певица.

Настя Каменских рассказала о новом альбоме

Украинская певица Настя Каменских анонсировала выход своего нового альбома Красное вино.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео со съемок нового клипа и рассказала, что релиз альбома запланирован на конец весны.

В новый альбом артистки войдет 13 совершенно разных песен, среди которых уже всем известные треки Чувство и Vibe.

Фото: Настя Каменских