Популярная певица Надя Дорофеева презентовала новый трек A tebe про невзаимные чувства.
На своей странице в Instagram звезда отметила, что сингл a tebe — это музыкальная история, которая открывает ее мини-альбом dofamin.
Также Дорофеева поделилась, что премьера ее первого ЕР состоится 19 марта. В альбоме будет пять треков о чувствах и разных этапах отношений.
— История из песни A tebe знакома практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно. Ты хочешь быть вместе, а он – нет. Ты влюблена по уши, а ему все равно. Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему да, — написала Надя.
Каменских представила новый трек
Популярная певица Настя Каменских представила новый трек Девочки рулят о силе каждой девушки.
На своей странице в Instagram звезда отметила, что песня Девочки рулят — это танцевальный трек-манифест. Настя подчеркнула, что хочет, чтобы эта песня открыла в каждой девушке новые грани эмоций, мыслей и впечатлений.
Фото: Надя Дорофеєва