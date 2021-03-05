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Валентина Чорна |

Дорофеева представила новый сингл A tebe

Популярная певица Надя Дорофеева презентовала новый трек A tebe про невзаимные чувства.

Надя Дорофеєва

На своей странице в Instagram звезда отметила, что сингл a tebe — это музыкальная история, которая открывает ее мини-альбом dofamin.

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Также Дорофеева поделилась, что премьера ее первого ЕР состоится 19 марта. В альбоме будет пять треков о чувствах и разных этапах отношений.

— История из песни A tebe знакома практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно. Ты хочешь быть вместе, а он – нет. Ты влюблена по уши, а ему все равно. Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему да, — написала Надя.

Каменских представила новый трек

Популярная певица Настя Каменских представила новый трек Девочки рулят о силе каждой девушки.

На своей странице в Instagram звезда отметила, что песня Девочки рулят — это танцевальный трек-манифест. Настя подчеркнула, что хочет, чтобы эта песня открыла в каждой девушке новые грани эмоций, мыслей и впечатлений.

Фото: Надя Дорофеєва

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