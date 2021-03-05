PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Драматический мини-фильм: Лобода презентовала клип на песню Родной

Популярная певица Светлана Лобода представила клип на новую песню Родной.

Світлана Лобода

На своей странице в Instagram звезда отметила, что эта премьера очень важна для нее. Лобода подчеркнула, что клип на песню Родной — это видео про каждого из нас и про любовь, которая живет на уровне души.

— В жизни каждого из нас случаются встречи, которые меняют ее навсегда. Но иногда мы не встречаем любовь, мы ее узнаем. Она приходит сигналами из прошлой жизни, обрывками снов, памятью душ, — написала Светлана.

Клип получился настоящим драматическим мини-фильмом. В ролике рассказывается история мужчины и женщины, чувства которых друг к другу еще не угасли, но они не могут быть вместе в силу жизненных обстоятельств.

Читайте
moLOko: Светлана Лобода презентовала новый клип

Светлана поблагодарила режиссера видео Анну Меликян и отметила, что ей удалось очень тонко почувствовать эту работу.

Светлана Лобода вернулась в Киев

Известная певица Светлана Лобода прилетела в Киев после длительного отсутствия.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует на заснеженной улице. Под снимком Лобода написала, что находится в Киеве, и отметила, что очень любит этот город.

Сейчас исполнительница живет в России и практически не бывает в Украине. Последний ее сольный концерт на родине состоялся более трех лет назад.

Фото: Светлана Лобода

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка