Популярная певица Светлана Лобода представила клип на новую песню Родной.
На своей странице в Instagram звезда отметила, что эта премьера очень важна для нее. Лобода подчеркнула, что клип на песню Родной — это видео про каждого из нас и про любовь, которая живет на уровне души.
— В жизни каждого из нас случаются встречи, которые меняют ее навсегда. Но иногда мы не встречаем любовь, мы ее узнаем. Она приходит сигналами из прошлой жизни, обрывками снов, памятью душ, — написала Светлана.
Клип получился настоящим драматическим мини-фильмом. В ролике рассказывается история мужчины и женщины, чувства которых друг к другу еще не угасли, но они не могут быть вместе в силу жизненных обстоятельств.
Светлана поблагодарила режиссера видео Анну Меликян и отметила, что ей удалось очень тонко почувствовать эту работу.
Светлана Лобода вернулась в Киев
Известная певица Светлана Лобода прилетела в Киев после длительного отсутствия.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует на заснеженной улице. Под снимком Лобода написала, что находится в Киеве, и отметила, что очень любит этот город.
Сейчас исполнительница живет в России и практически не бывает в Украине. Последний ее сольный концерт на родине состоялся более трех лет назад.
Фото: Светлана Лобода