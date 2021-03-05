Популярная певица Светлана Лобода представила клип на новую песню Родной.

На своей странице в Instagram звезда отметила, что эта премьера очень важна для нее. Лобода подчеркнула, что клип на песню Родной — это видео про каждого из нас и про любовь, которая живет на уровне души.

— В жизни каждого из нас случаются встречи, которые меняют ее навсегда. Но иногда мы не встречаем любовь, мы ее узнаем. Она приходит сигналами из прошлой жизни, обрывками снов, памятью душ, — написала Светлана.

Клип получился настоящим драматическим мини-фильмом. В ролике рассказывается история мужчины и женщины, чувства которых друг к другу еще не угасли, но они не могут быть вместе в силу жизненных обстоятельств.

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Светлана поблагодарила режиссера видео Анну Меликян и отметила, что ей удалось очень тонко почувствовать эту работу.

Светлана Лобода вернулась в Киев

Известная певица Светлана Лобода прилетела в Киев после длительного отсутствия.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует на заснеженной улице. Под снимком Лобода написала, что находится в Киеве, и отметила, что очень любит этот город.

Сейчас исполнительница живет в России и практически не бывает в Украине. Последний ее сольный концерт на родине состоялся более трех лет назад.

Фото: Светлана Лобода