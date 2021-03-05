Награду Золотой медведь на 71-м кинофестивале Берлинале получила картина Bad Luck Banging or Loony Porn (Неудачный секс, или Безумное порно) румынского режиссера Раду Жуде.
Церемония объявления победителей международного Берлинского кинофестиваля состоялась 5 марта в онлайн-формате.
Фильм-победитель рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях, а карьера — под угрозой.
Гран-при жюри 71-го Берлинале получила картина Колеса удачи и фантазии японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути. Сюжет этого фильма разделен на три отдельные новеллы и посвящен любви.
Серебряного медведя также получили:
- за лучшую режиссуру — венгерский режиссер Денеш Надь за картину Естественный свет о Второй мировой войне;
- за лучшую главную роль — немецкая актриса Марен Эггерт (Я твой человек);
- за лучшую роль второго плана — Лилла Кицлингер (Лес — я вижу тебя везде);
- за лучший сценарий — черно-белый фильм Вступление южнокорейского режиссера Хон Сан Су.
Берлинский международный кинофестиваль считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в сфере кино. Проходит ежегодно в феврале в Берлине, начиная с 1951 года. Главный приз Берлинале — Золотой медведь.
Список номинантов на Золотую малину
Антипремия Золотая малина обнародовала расширенные списки фильмов, актеров, режиссеров и сценариев, которые претендуют на звание лучших из худших 2020 года.
Рекордсменом стал фильм 365 дней, который представлен в семи номинациях из девяти. Список номинантов на Золотую малину объявят 14 марта, а сама церемония награждения состоится 24 апреля.
Фото: Berlinale
Источник: Berlinale