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Валентина Чорна |

Минус один: Армения отказалась от участия в Евровидении-2021

Армения отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение-2021, который состоится в Роттердаме.

Євробачення Вірменія

Об отказе Армении от участия в Евровидении-2021 сообщили на официальном сайте конкурса со ссылкой на общественного вещателя страны.

— После тщательных и детальных обсуждений, Общественная телекомпания Армении решила выйти из песенного конкурса Евровидение-2021. Произошедшие события, короткий срок времени и прочие объективные обстоятельства делают невозможным надлежащее участие Армении в конкурсе Евровидение, — сообщила Общественная телекомпания страны.

Армения принимает участие в Евровидении с 2006 года.

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Лучшим результатом армянских исполнителей было четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.

Евровидение-2021 пройдет по плану В

Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение-2021 пройдет по так называемому сценарию B.

Международный песенный конкурс состоится в классическом формате, но с соблюдением жестких мер безопасности.

Всем участникам конкурса рекомендуется придерживаться карантина за пять дней до вылета. А также нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета.

Джерело: Eurovision

Фото: Eurovision World

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