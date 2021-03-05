Яркий ремейк на свой хит Приречений на любов презентовал Михаил Поплавский в Киевском университете культуры. Модное видео создано с использованием 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine — такие технологии применяют мировые звезды — Мадонна, Кэтти Перри. В Украине Михаил Поплавский в этом – первый.

– Мы идем дальше – провоцируем украинский шоу-бизнес, – обратился Михаил Поплавский к гостям.

Режиссеры клипа – выпускники Университета культуры: режиссер-постановщик, сценарист, клипмейкер Катя Царик и известный режиссер, клипмейкер Евгений Тимохин. Оператором-постановщиком выступил также выпускник КНУКиИ Юрий Король.

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Клип команда профессионалов решила сделать в стилистике классических мюзиклов Голливуда 20-х годов. Для съемок даже нашли редкий красный ретро-автомобиль кабриолет Chevrolet Impala.

Невероятные костюмы, декорации с аббревиатурой POPLAVSKY, танец солистки в бокале в стиле Диты фон Tиз, восхитительные балет и бэк-вокал сделали свое: клип получился очень эпатажным, стильным и изысканным.

– В основе клипа Гэтсби — стиль 20-х годов. Это классика, на которой построено все кабаре. Песня Приречений на любов меня отбросила, собственно, в то время, и захотелось создать такую ​​атмосферу: открытые машины, кабриолеты, бурлеск, – рассказывает Катя Царик.

По мнению клипмейкера, эта стилистика очень подходит Михаилу Михайловичу – она динамичная и драйвовая.

Михаил Поплавский всегда готов к экспериментам. Но у него к режиссерам была одна просьба – видео должно быть в формате концертного клипа.

Ни один из концертов или презентаций не обходится без шуток Михаила Михайловича. Артист говорит, что он дает то, чего так не хватает в наше время, а именно – позитив.

– Сейчас, во время экономического кризиса, коронавируса, люди находятся в стрессе и депрессии. Сегодня надо больше давать позитива. Мы должны быть оптимистами и заряжать украинцев хорошей энергией и хорошими работами. Клип Приречений на любов мы хотели наполнить радостью и положительной энергетикой. Он вдохновляет, поднимает настроение и помогает смотреть с оптимизмом в будущее. Желаю, чтобы все украинцы были “приречені на любов”, – отметил Михаил Поплавский.

Также Михаил Михайлович сообщил, что готовит совместный проект Украинская песня года вместе с любимцем женщин Олегом Винником, который собираются представить 29 апреля. И как говорит маэстро, его главное амплуа — исполнитель и популяризатор украинских песен.

– Как украинец в восьмом колене хочу, чтобы украинская песня, украинский язык, украинская душа — были вечны, как небо и солнце. Нам удалось убрать из эфира Песню года, все те российские Шарманки. И сегодня украинская песня должна занять ключевое место в телеэфире Украины, — сказал Михаил Поплавский.

Поздравить Михаила Михайловича с новой видеоработой приехали и звездные гости — Виталий Козловский, Екатерина Бужинская, Анна Свиридова, Владимир Бебешко, Наталья Валевская, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич и популярные блогеры и тиктокеры. После просмотра клипа Приречений на любов артисты поделились своими впечатлениями.

Владимир Бебешко: Михаил Поплавский просто неугомонный!

– Мы уже с вами работаем более 20 лет, — обратился он к Поплавскому — Многие мои знакомые просто рыбачат, играют в домино, ведут спокойный образ жизни. А Михаил Михайлович — просто неугомонный. Не дает покоя ни нам, ни вам – никому. Когда это уже закончится? (смеется)

Екатерина Бужинская: Михаил Поплавский подарил нам праздник и хорошее настроение в это непростое время

– Это модно, это – стильно. Эта композиция несет такой позитив, радость, крутую энергетику. В клипе есть харизма Поплавского, его доброта, любовь к людям и к Украине. Михаил Михайлович – молодой, красивый, энергичный – подарил нам хорошее настроение, замечательный праздник. Потому что сейчас, в это непростое время, в эпидемию очень хочется радости и позитива. И я ему за это очень благодарна.

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Виталий Козловский: Я сегодня удивлен

– Это ж надо столько лет иметь стойкость, чтобы каждый раз нас удивлять. Я сегодня удивлен. Поплавский – крутой и клип крутой!

Анна Свиридова: Поплавский спасает радиобизнес

– Я как программный директор одной из радиостанций хочу поблагодарить Михаила Поплавского от всего сердца за то, что благодаря ему, нам удается справляться с квотами. Он спасает не только шоу-бизнес, но и радиобизнес. Если серьезно, то благодарим за хорошие хиты. Люди их любят и заказывают.

Наталья Валевская: У меня любовь к Поплавскому с 2003 года

– Когда собираешься к Поплавскому на презентацию, десять раз думаешь: что надеть? Он нас мотивирует! У меня к Михаилу Поплавскому любовь с 2003 года, надеюсь, что у него ко мне тоже. Я исправно ходила на пары в Университет культуры, авансом здесь ничего не дают, несмотря на то, что я уже была лауреатом многих фестивалей. Очень интересно было учиться. Меня многому научили. В жизни хочется радости. Михаил Михайлович эту радость сегодня дал. Так что, все мы обречены на любовь, однозначно! Хочется с этим девизом идти по жизни.









