Сын известного украинского хореографа Григория Чапкиса прилетел из США в Украину, чтобы навестить своего больного отца.

С декабря прошлого года Григорий Чапкис лечится от двусторонней пневмонии и ее последствий. Сейчас хореограф находится дома и соблюдает постельный режим.

На своей странице в Instagram Грег Чапкис показал короткий видеоролик со своим отцом. Григорий чувствует себя значительно лучше, поскольку на видео хореограф лежит в постели и разговаривает по телефону.

Сын Григория Чапкиса призвал молиться за отца

Украинского танцовщика Григория Чапкиса снова госпитализировали. Его сын Грег Чапкис прокомментировал состояние хореографа и призвал всех молиться за него.

За два месяца это уже третья госпитализация 91-летнего Чапкиса. В одном из интервью он признался, что чувствует слабость, головокружение и тяжесть в ногах.

Фото: Григорий Чапкис