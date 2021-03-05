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Марія Степанюк |

Это уже не игра: трейлер второй части сериала Люпен от Netflix

Вышел трейлер второй части французского детективного сериала Люпен.

Люпен

Сериал Люпен вдохновлен вымышленным персонажем Арсена Люпена, который является героем романов писателя Мориса Леблана.

Сериал состоит из двух частей. В основе его сюжета противостояние Ассана Диопа и французского богача Юбера Пеллигрини, который обвинил отца Диопа в краже колье Марии Антуанетты, из-за чего его отец покончил жизнь самоубийством в тюрьме.

Первая часть сериала, которая вышла в январе, заканчивается похищением сына Ассана Диопа.

Выход второй части сериала ожидается летом 2021 года.

— Это уже не игра, — анонсировала вторую часть платформа Netflix.

В качестве режиссеров Люпена выступили трое: Марсела Саид, Людовик Бернар и Луи Летерье. Главную роль в сериале сыграл французский актер Омар Си, который известен по фильмам 1+1, Инферно, Афера доктора Нока.

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Билл Гейтс назвал три сериала Netflix, которые стоит посмотреть каждому

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс признался, что попал в лапы стримингових сервисов и пересмотрел несколько сериалов.

Гейтс признался, что сериал Люпен заставил его несколько часов непрерывно смотреть в экран.

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