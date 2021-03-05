Вышел трейлер второй части французского детективного сериала Люпен.

Сериал Люпен вдохновлен вымышленным персонажем Арсена Люпена, который является героем романов писателя Мориса Леблана.

Сериал состоит из двух частей. В основе его сюжета противостояние Ассана Диопа и французского богача Юбера Пеллигрини, который обвинил отца Диопа в краже колье Марии Антуанетты, из-за чего его отец покончил жизнь самоубийством в тюрьме.

Первая часть сериала, которая вышла в январе, заканчивается похищением сына Ассана Диопа.

Выход второй части сериала ожидается летом 2021 года.

— Это уже не игра, — анонсировала вторую часть платформа Netflix.

This isn’t a game anymore. Lupin Part 2 coming … soon pic.twitter.com/fHQAdIj2Gj — Netflix (@netflix) March 5, 2021

В качестве режиссеров Люпена выступили трое: Марсела Саид, Людовик Бернар и Луи Летерье. Главную роль в сериале сыграл французский актер Омар Си, который известен по фильмам 1+1, Инферно, Афера доктора Нока.

Билл Гейтс назвал три сериала Netflix, которые стоит посмотреть каждому

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс признался, что попал в лапы стримингових сервисов и пересмотрел несколько сериалов.

Гейтс признался, что сериал Люпен заставил его несколько часов непрерывно смотреть в экран.