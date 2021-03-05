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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Все ждут весну, а я нет: ТНМК презентовал трек о глобальном потеплении

Украинская группа ТНМК презентовала новый трек Весну о негативных последствиях глобального потепления.

ТНМК

В новой песне Весну участники группы ТНМК описывают Землю, на которой стало слишком жарко.

— Люди эмигрируют в Антарктиду, под Херсоном собирают по пять урожаев в год, а с Оболони до Нью-Йорка теперь можно доехать автобусом. Без пересадок — ведь Атлантический океан пересох. Ну, и как в таком случае радоваться весне? Никак, — отметили певцы.

Участники группы отметили, что они не ждут весну, поскольку жара негативно влияет на нашу планету.

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Также ТНМК готовит к выходу новую пластинку, записанную во время карантина, и сингл Весну является одним из ее экспериментов — он сделан в коллаборации с саундпродюсером Teejay.

Трек содержит целых четыре версии песни — оригинал, Lounge edit, Fahot swing и танцевальный Luckie Joe Remix. 

The Hardkiss презентовал новый клип Обійми

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новый клип на песню Обійми.

В песне Юлия Санина рассказывает о том, как сильно нуждается в любви и объятиях того самого мужчины. Трек Обійми — это OST к фильму Обійми мене Кати Царик, которая и стала режиссером клипа.

Поклонники группы пришли в восторг, и отметили, что песня очень нежная и чувственная.

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