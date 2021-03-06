5 марта состоялась премьера 11 сезона романтического реалити Холостяк на телеканале СТБ, главным героем которого стал 31-летний бизнесмен и основатель логистической компании Михаил Заливако из Харькова.

В первом выпуске романтического реалити Михаил познакомился с 30 девушками. Каждая из них намерена построить семью и влюбить в себя Михаила, именно поэтому во время первой встречи девушки запоминались мужчине креативными способами.

Например, 20-летняя Ксения из Днепра подарила Михаилу перо, которое символизирует то, что человек находится на правильном месте в жизни. С 33-летней Юлей Михаил Заливако обменялся открытками, на которых они написали свои пожелания относительно друг друга. А вот 27-летняя Юлия из Киева поразила Холостяка своим внешним видом — девушка пришла на первую встречу в огромном костюме зайчика, чем беспрекословно запомнилась конкуренткам.

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23-летняя Валентина из Киева подарила мужчине незабываемую и приятную эмоцию — салют, который добавил интимной атмосферы во время праздничного вечера. А вот 23-летняя тиктокерша Елена съела рыбу, которую запила молоком, чем изрядно поразила Михаила. Девушка объяснила это тем, что хотела запомниться Холостяку.

Неожиданным поворотом в первом выпуске проекта было то, что первый поцелуй уже состоялся. Михаил Заливако поцеловал 22-летнюю веб-дизайнера Анну, которая пришла на первую встречу с луком и стрелами. Михаил должен был выстрелить в мишень, к которой были прикреплены два конверта с желаниями. Мужчина попал в конверт, на котором было желание Анны: поцелуй меня. Михаил Заливако исполнил желание девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Гузеева || Anna Guzeeva (@by_guzeeva)

В романтическом реалити Холостяк также появилась бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана — Анна. Девушка потрясла своих конкуренток и Михаила красивыми и длинными ногами, которые она продемонстрировала благодаря высокому разрезу на платье.

После знакомства с главным героем участницы отправлялись в зал, где их ждали диваны разных цветов. У каждого из них размещены таблички с названиями человеческих качеств, которые важны Холостяку в его будущей избраннице.

Каждой девушке нужно было выбрать одно качество, которое наиболее точно ее описывает: честная, умная, красивая или авантюрная. Одна из девушек сразу села на голубой, то есть “авантюрный диван”, а другая не могла определиться, какая же она — красивая или честная.

Все девушки достойны того, чтобы на них обратили особое внимание — одна занимается профессиональным спортом, вторая — создает картины, а третья — владелица секс-шопа. Каждая из 30 девушек поразила Михаила, однако кого выберет Холостяк?

Михаил Заливако

Главный герой Холостяк 11 Михаил Заливако родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Его мама раньше была руководительницей фармуправления, а сейчас пишет иконы.

31-летний Михаил не представляет своей жизни без бизнеса. Он основал логистическую компанию, которую активно продвигает и развивает. Благодаря этому Холостяк 11 сезона стал уверенным в себе и каждый раз успешно достигает новых целей. Михаил много тренируется, а также обожает путешествия. В 2019 году Заливако совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Михаил привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви. Именно ради этого он пошел на романтическое реалити — найти свою избранницу и создать крепкую семью.