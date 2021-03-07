Накануне Международного женского дня все мужчины находятся в поисках подарков для своих жен, мам и подруг. Факты ICTV узнали, что будут дарить своим женщинам на 8 марта звездные мужчины.
Телеведущий Григорий Решетник поделился, что в Международный женский день всегда пытается радовать свою любимую. Даже несмотря на различные ситуации, он всегда выделит определенный бюджет для подарка жене.
— Кристина поздравила меня с мужским днем и подарила супермодные кроссовки, а я, пожалуй, отправлюсь с ней на шопинг или просто подарю свою почти безлимитную карточку. Мне так легче.
У Кристинки всегда есть wish-list и она, как мудрая женщина, периодически высылает мне на утверждение определенные вещи, о которых она мечтает. Я думаю, что это будет какой-то женский аксессуар, сумка или украшения. Я вообще стараюсь жене дарить то, что персонально для нее, а не для быта или квартиры, — рассказал Григорий Решетник.
Актер Дизель шоу Евгений Гашенко признался, что хочет посвятить свои жене целый день, и сделает все для того, чтобы он оказался незабываемым.
— Не столько важна материальная часть подарка, как впечатления. Важно быть рядом, проявить заботу и напомнить о том, что в жизни бывает романтика, а не только посуда и уборка, — сказал Евгений.
Актриса Дизель шоу Маруся Грицук подтвердила, что для каждой женщины очень важно внимание.
— Цветы, конфеты, шоколад или маленькие подарочки. Каждой женщине будет очень приятно получить такие подарки, — призналась Маруся.
Певец Александр Пономарев отметил, что подарок для женщины нужно выбирать по возможностям. Но обязательно должны быть цветы.
— Любое внимание будет приятно, но надо смотреть по возможностям. Лучше всего, когда 8-го марта — ужин в ресторане, а 9-го уже на каком-то теплом острове, — рассказал Александр.
А певец Дзидзьо поделился, что лучшие цветы — это те, которые ты собирал в лесу собственными руками.
— Я всегда дарю хорошие подарки и цветы. Чаще всего это тюльпаны или лесные цветы. Мои любимые — фиалки, — признался артист.
Цветы на 8 марта: как выбрать букет
Цветы — это неотъемлемая часть каждого праздника. Кроме подарка важно выбрать красивый букет для своей жены, мамы или любимой девушки.
Но у каждой женщины есть свои предпочтения, поэтому нужно ответственно подойти к этому вопросу. Как не ошибиться в выборе цветов и как выбрать красивый букет — читайте на сайте Факты ICTV.
Фото: Григорий Решетник, Дзидзьо