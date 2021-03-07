Накануне Международного женского дня все мужчины находятся в поисках подарков для своих жен, мам и подруг. Факты ICTV узнали, что будут дарить своим женщинам на 8 марта звездные мужчины.

Телеведущий Григорий Решетник поделился, что в Международный женский день всегда пытается радовать свою любимую. Даже несмотря на различные ситуации, он всегда выделит определенный бюджет для подарка жене.

— Кристина поздравила меня с мужским днем ​​и подарила супермодные кроссовки, а я, пожалуй, отправлюсь с ней на шопинг или просто подарю свою почти безлимитную карточку. Мне так легче. У Кристинки всегда есть wish-list и она, как мудрая женщина, периодически высылает мне на утверждение определенные вещи, о которых она мечтает. Я думаю, что это будет какой-то женский аксессуар, сумка или украшения. Я вообще стараюсь жене дарить то, что персонально для нее, а не для быта или квартиры, — рассказал Григорий Решетник.

Актер Дизель шоу Евгений Гашенко признался, что хочет посвятить свои жене целый день, и сделает все для того, чтобы он оказался незабываемым.

— Не столько важна материальная часть подарка, как впечатления. Важно быть рядом, проявить заботу и напомнить о том, что в жизни бывает романтика, а не только посуда и уборка, — сказал Евгений.

Актриса Дизель шоу Маруся Грицук подтвердила, что для каждой женщины очень важно внимание.

— Цветы, конфеты, шоколад или маленькие подарочки. Каждой женщине будет очень приятно получить такие подарки, — призналась Маруся.

Певец Александр Пономарев отметил, что подарок для женщины нужно выбирать по возможностям. Но обязательно должны быть цветы.

— Любое внимание будет приятно, но надо смотреть по возможностям. Лучше всего, когда 8-го марта — ужин в ресторане, а 9-го уже на каком-то теплом острове, — рассказал Александр.

А певец Дзидзьо поделился, что лучшие цветы — это те, которые ты собирал в лесу собственными руками.

— Я всегда дарю хорошие подарки и цветы. Чаще всего это тюльпаны или лесные цветы. Мои любимые — фиалки, — признался артист.

Цветы на 8 марта: как выбрать букет

Цветы — это неотъемлемая часть каждого праздника. Кроме подарка важно выбрать красивый букет для своей жены, мамы или любимой девушки.

Но у каждой женщины есть свои предпочтения, поэтому нужно ответственно подойти к этому вопросу. Как не ошибиться в выборе цветов и как выбрать красивый букет — читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Григорий Решетник, Дзидзьо