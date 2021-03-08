Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время беседы пара рассказала о тайной свадьбе, поле будущего ребенка, а Меган Маркл сообщила, как хотела совершить суицид и как при дворе обсуждали цвет кожи их первенца.

Беседа длилась два часа и вышла на телеканале CBS.

Пол ребенка и цвет кожи наследника

В ходе беседы супружеская пара рассказала о поле ребенка, которого ждет Меган Маркл. По словам принца Гарри, у них будет девочка.

Также герцогиня Сассекская рассказала, что во время ее первой беременности при дворе активно обсуждали цвет кожи ее будущего ребенка.

— В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ребенку не будет предоставлена охрана, и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения, — сообщила Меган Маркл.

При этом герцогиня не уточнила, кто именно это говорил. По ее словам, это ей передал муж. При этом сам принц Гарри отказался это комментировать.

Мысли о суициде и тайная свадьба

Сама же герцогиня Сассекская рассказала, что после брака с принцем Гарри, она нередко чувствовала себя одинокой. Она призналась, что чувствовала, будто находится в плену после того, как ее водительское удостоверение, паспорт и банковские карты были у нее отобраны сразу же после свадебной церемонии.

Пока она была членом королевской семьи, ее “постоянно” посещали мысли о самоубийстве.

— Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли… Меня нельзя было оставлять в одиночестве, — уточнила она.

Меган Маркл даже хотела попасть в больницу. Но ее отговорили от этого, ведь это могло вызвать плохую реакцию.

Также герцогиня рассказала, что вышла замуж за принца Гарри за три дня до публичной церемонии их бракосочетания, которая состоялась 18 мая 2018 года.

На частной церемонии присутствовал только архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии в Великобритании).

— Мы хотели заключить союз между нами, — пояснила герцогиня Сассекская.

Беременность Меган Маркл

В феврале 2021 года СМИ сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка.

Пара также подтвердила эту информацию.

Подробнее о жизни принца Гарри и Меган Маркл читайте на Фактах ICTV.

Источник: CBS