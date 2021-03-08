Экс-жена богатейшего человека в мире снова вышла замуж

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта.

При разводе Скотт отсудила у Безоса более $35 млрд, после чего девушка попала в список 25 самых богатых людей в мире. Она была замужем за миллиардером 25 лет, и помогала ему основать компанию Amazon в 1994 году.

— Дэн — прекрасный парень, я рад за них, — сказал Безос.

Вскоре состояние Скотт возросло за счет роста акций компании Amazon. В частности это произошло из-за пандемии коронавируса. Состояние самого Безоса на данный момент оценивается примерно в $207 млрд.

Самый богатый человек в мире

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. С начала года основатель компании SpaceX, которая специализируется на изготовлении космического транспорта, Илон Маск дважды отбирал у Безоса это звание — теперь он находится на втором месте в рейтинге.

На третьем месте — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Четвертую позицию занимает руководитель Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Замыкает пятерку разработчик соцсети Facebook Марк Цукерберг.

Источник: The Wall Street Journal