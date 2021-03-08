8 марта звезды поздравили украинок с Международным женским днем. К поздравлениям присоединились Потап, Александр Педан, Сергей Притула, Макс Барских и Евгений Кошевой.

Певец Алексей Потапенко в юмористической форме пригрозил женщинам.

— Ну, только попробуйте мне не быть счастливыми, — написал он на своей странице в Insragram.

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Милое поздравление оставил и телеведущий Александр Педан. В своей посте в Insragram он не только поздравлял всех с праздником, но и назвал женщин, которые поколи его талантом и силой духа, среди них — украинская альпинист Ирина Галай и актриса Голливуда Анджелина Джоли.

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Оригинально поздравил женщин и телеведущий Сергей Притула. Он сфотографировался с сотрудником автозаправки Людмилой, которую знает давно и которая покорила его заботой и поддержкой.

— Хочу поблагодарить всех женщин, которые умеют поделиться искренним теплом и заботой! Будьте нам здоровы и всегда улыбайтесь, — написал Сергей Притула.

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Поздравил украинок и певец Макс Барских.

— Дорогие наши женщины, с праздником весны! Спасибо за крылья и любовь, — написал он.

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А комик Евгений Кошевой оставил видеообращение.

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8 марта в Украине

В понедельник в Украине отмечают Международный женский день.

В этот день принято поздравлять всех женщин.

Подробнее о праздновании 8 марта в Украине читайте на Фактах ICTV.