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Людмила Грубник |

Только попробуйте не быть счастливыми: украинские звезды поздравили женщин с 8 марта

8 марта звезды поздравили украинок с Международным женским днем. К поздравлениям присоединились Потап, Александр Педан, Сергей Притула, Макс Барских и Евгений Кошевой.

Притула на заправці - 8 березня

Певец Алексей Потапенко в юмористической форме пригрозил женщинам.

— Ну, только попробуйте мне не быть счастливыми, — написал он на своей странице в Insragram.

 

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Милое поздравление оставил и телеведущий Александр Педан. В своей посте в Insragram он не только поздравлял всех с праздником, но и назвал женщин, которые поколи его талантом и силой духа, среди них — украинская альпинист Ирина Галай и актриса Голливуда Анджелина Джоли.

 

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Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Оригинально поздравил женщин и телеведущий Сергей Притула. Он сфотографировался с сотрудником автозаправки Людмилой, которую знает давно и которая покорила его заботой и поддержкой.

— Хочу поблагодарить всех женщин, которые умеют поделиться искренним теплом и заботой! Будьте нам здоровы и всегда улыбайтесь, — написал Сергей Притула.

 

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Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Поздравил украинок и певец Макс Барских.

— Дорогие наши женщины, с праздником весны! Спасибо за крылья и любовь, — написал он.

 

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Публикация от Макс Барских (@max_barskih)

А комик Евгений Кошевой оставил видеообращение.

 

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Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)

8 марта в Украине

В понедельник в Украине отмечают Международный женский день.

В этот день принято поздравлять всех женщин.

Подробнее о праздновании 8 марта в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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