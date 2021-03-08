Украинский певец Макс Барских празднует свой день рождения в Международный женский день — 8 марта.

В свежей подборке Фактов ICTV — пять самых громких хитов артиста, которые прослушиваются всеми женщинами страны.

В 2021 году известному холостяку исполняется 31 год: артист поделился взглядами на личную жизнь и какова жизнь после 30-ти.

В данный момент Макс Барских вместе с певицей Zivert работают над клипом на новую песню Bestseller.

Некоторые поклонники артиста даже приписывают звездам романтические отношения. Но это — лишь догадки фанатов.

Более того, долгие отношения у кумира молодежи не очень складываются в последнее время.

Так, из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцким образом жизни.

— Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит, — откровенничает певец.

Вместе с тем, артист признался, что как-то ему удалось продержаться без секса целый год, настолько он был погружен в работу.

Также звезда украинского шоу-биза поделился впечатлениями о жизни после 30-ти.

— Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше розовых очков, — рассказал о нынешнем своем периоде артист.

Кстати, к карантинному режиму Барских адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы.

— За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть, — признается Макс.

Ранее Максу Барских приписывали роман с моделью Елизаветой Трейгерман. Пару видели в столичных клубах за ручку и целующихся.

Макс Барских — Туманы

Клип собрал более 161 млн просмотров на YouTube.

Макс Барских — Моя Любовь

Клип собрал более 109 млн просмотров на YouTube.

Макс Барских — Берега

Клип собрал более 64 млн просмотров на YouTube.

Макс Барских — Неземная

Клип собрал более 21 млн просмотров на YouTube.

Макс Барских — По секрету

Клип собрал более 18 млн просмотров на YouTube.

Макс Барских презентовал саундтрек к эротической драме La Plage

Певец Макс Барских представил саундтрек Имена к украинской эротической драме La Plage под названием. Трек посвящен эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности. Макс Барских рассказал, что песня записывалась в номере амстердамского отеля. А вдохновением для артиста послужила спонтанная встреча.

Фото: Макс Барских