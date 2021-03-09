Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко презентовала новое видео к 207 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

В рамках проекта Хрестоматия Жижченко декламирует любимые стихи. Так, первое видео девушки было посвящено украинской поэтессе Лесе Украинке.

Читайте Как Шевченко стал кумиром молодежи и почему любить его творчество модно

Сегодня, 9 марта, вокалистка группы ONUKA представила новое видео, на котором читает стих Тараса Шевченко — Минають дні, минають ночі …

— Тарас Шевченко — глыба, символ, кумир. Бесстрашный, свободный мыслями, глубоко патриотичный человек. Олицетворение украинской судьбы и абсолютного таланта — художник во всех смыслах. Стихотворение Минають дні, минають ночі, пожалуй, знакомо каждому. Оно несколько попсовое и банальное, но до сих пор актуальное, — написала на своей странице в Instagram Ната Жижченко.

Видео снято в Национальном художественном музее Украины.

Как Кобзарь стал символом Украины

Легендарный поет Тарас Шевченко стал символом свободы, выносливости и справедливости для украинцев. Факты ICTV собрали достижения Кобзаря, за которые его считают символом Украины.

Невозможно переоценить его роль в развитии литературы, культуры, искусства и формировании самоопределения украинского народа.

Фото: Анна Бобырева