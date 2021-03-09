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Каріна Зуєва |

Королеве нужно больше времени: Букингемский дворец готовит ответ Меган и Гарри

Букингемский дворец готовит ответ на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри.

Меган Маркл і принц Гаррі

Британская королевская семья ведет кризисные переговоры, пытаясь принять решение, как отвечать на скандальное интервью герцога и герцогини Сассекских.

В разговоре с Опри Уинфри Меган заявила, что некие члены семьи проявляли интерес к тому, насколько темной будет кожа первого ребенка герцога и герцогини — сына Арчи. Между тем признание Меган и Гарри вызвало в Британии негодование, которое сравнивают с известным интервью принцессы Дианы в 1995 году.

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Обычно королевская семья не отвечает на обвинения в свой адрес. Однако на Букингемский дворец оказывается небывалое давление, чтобы он все же сделал заявление в связи с обвинениями герцогини. А проблемы расового равноправия и психического здоровья, которые подняла Меган, касаются многих, и их нельзя игнорировать.

Известно, что королева Великобритании попросила больше времени, чтобы обдумать ответ семьи на обвинения. Также она отказалась подписывать заранее подготовленное заявление, которое должно было снизить напряжение и показать заботу семьи о супружеской паре.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Во время беседы пара рассказала о тайной свадьбе и поле будущего ребенка. Также герцогиня Сассекская сообщила, как хотела совершить суицид и как при дворе обсуждали цвет кожи их первенца.

По неофициальной информации, Меган и Гарри получили за интервью Опре от $7 до $9 млн.

Источник: BBC Русская служба

Фото: Getty Images

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