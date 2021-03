Интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опри Уинфри стало огромным потрясением для британской королевской семьи. Как отреагировали иностранные СМИ на обвинения герцогини и герцога Сассекских в сторону Букингемского дворца — читайте в нашем материале.

В ночь на 8 марта по киевскому времени вышло интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое вызвало огромное обсуждение.

Так, в заголовке иностранного издания CNN стоит вопрос — сможет ли королевская семья пережить уход королевы? Автор статьи убежден, что интервью ставит вопрос о сохранении актуальности британской монархии в XXI веке. А заявления Меган и Гарри, которые сделаны в беседе с Опрой Уинфри — чрезвычайно серьезны.

— События, которые раскрыты в интервью, рисуют картину устаревшей институции, чей недостаток гибкости сделал ее неспособной принимать людей, сталкивающихся с проблемами, которые являются совершенно нормальными для публичных персон в XXI веке, — говорится в статье CNN.

В материале издания цитируют Кейта Уильямса, ведущего королевского историка и профессора британского университета. Он говорит о том, что Гарри и Меган были суперзвездами, которые могли бы сделать много хорошего для королевской семьи.

Уильямс говорит: тот факт, что герцогиня и герцог Сассекские чувствовали, будто у них нет другого выбора, кроме как уйти и сложить свои полномочия, вызывает огромную тревогу.

В статье называют сокрушительным ударом по британской монархии обвинения Меган Маркл в обсуждении расовой принадлежности ее сына королевской семьей.

В анализе корреспондента BBC Джони Даймонда говорится о том, что это интервью — худший сценарий для королевской семьи.

Даймонд отметил, что отношения между супругами и семьей были ужасающими, и это очевидно.

— Меган предстает совершенно одинокой и брошенной, лишенной возможности встречаться с друзьями. В этом обвиняется дворцовая бюрократия. Гарри описывает свою семью как холодную и черствую, неспособную к сопереживанию и занятую только вопросом, кто за что должен платить, — говорится в анализе корреспондента BBC.

Издание New York Times сравнило схожесть судьб Меган Маркл и матери принца Гарри, принцессы Дианы.

— История повторяется, из-за неизменной структуры королевского происхождения и древнего института — в то время как принц говорил о том, что нужно освободиться от старых шаблонов и найти новый путь, — говорится в статье New York Times.

Признание Меган в жалобах на одиночество и суицидальных мыслях напомнило рассказ Дианы о булимии и депрессии, охвативших ее во время брака с принцем Уэльским. Обе женщины говорят о том, что они отчаянно искали помощи у семьи, но были проигнорированы и отвергнуты.

Также как и принцессу Диану, Меган постоянно преследовали таблоиды, которые заявляли о том, что она ищет внимания.

Во время интервью на Меган был бриллиантовый браслет, который когда-то принадлежал матери принца Гарри.

Британские СМИ попытались вынести в свои заголовки самые громкие заявления Меган Маркл, которые прозвучали в интервью.

Так, Daily Mail предположило, что герцогиня Сассекская обвиняет дворец в расизме, The Sun заявило, что, возможно, Меган больше никогда не вернется в Великобританию, The Guardian вынесло в заголовок идиому о бремени ответственности, лежащем на британском монархе, а The Washington Post акцентирует внимание на расизме внутри королевской семьи.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Во время беседы пара рассказала о тайной свадьбе и поле будущего ребенка. Также герцогиня Сассекская сообщила, как хотела совершить суицид и как при дворе обсуждали цвет кожи их первенца.

По неофициальной информации, Меган и Гарри получили за интервью Опре от $7 до $9 млн.